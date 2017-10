Der jüngste Teil der "The Legend of Zelda"-Reihe, The Legend of Zelda - Breath of the Wild, war ein enormer Erfolg und gehört sogar zu den Spielen, die sich in der ersten Jahreshälfte am besten verkauft haben. Sechs Monate nach der Veröffentlichung erklärt Nintendo, weshalb Dreiecke ein wichtiger Bestandteil des Designs sind.

Wenn ihr euch die Welt im neuesten Zelda-Teil anschaut, stechen weite Landschaften, hohe Türme und die vielfältige Natur besonders heraus. Laut den Designern des Open-World-Hits sollen es allerdings Dreiecke sein, die besonders in Hyrule herausstechen. Über die Wichtigkeit der Dreiecke im Design sprach Nintendo kürzlich auf der Computer Entertainment Developers Conference, einem Event, bei dem sich Spieleentwickler treffen.

They have 3 different scales that they utilize this principle with as shown here - all to achieve different objectives. pic.twitter.com/FjmNvP0w8l — Matt Walker (@gypsyOtoko) 3. Oktober 2017

Sie [die Designer] nutzen drei verschiedene Skalen, in denen sie das hier gezeigte Prinzip nutzen um verschiedene Ziele zu erreichen.

Matt Wallker, Produktionsleiter bei Capcom, erleuterte das kleine Geheimnis nun auf Twitter. Zusammengefasst besteht Hyrule also aus mehreren kleinen Dreiecken, wie ihr in den Tweets sehen könnt. Laut den Entwicklern von The Legend of Zelda - Breath of the Wild, geben Dreiecke euch mehrere Möglichkeiten im Spiel. So könnt ihr euch aussuchen, ob ihr den Berg besteigt, oder nun drum herumgeht. Außerdem deckt ihr durch die Form, je näher ihr den Bergen oder Hügeln kommt, Schritt für Schritt mehrere Teile der Umgebung auf.

You can get an idea for just how widely this concept was applied in this image. pic.twitter.com/ecGGSBfnDn — Matt Walker (@gypsyOtoko) 3. Oktober 2017

In diesem Bild könnt ihr eine Idee davon bekommen, wie weit das Konzept angewendet wurde.

Das Triforce, welches aus drei Dreiecken besteht, ist außerdem ein wichtiger Bestandteil der "The Legend of Zelda"-Reihe. Ein weiteres wichtiges Element sollen zusätzlich Rechtecke sein:

They also used rectangles as shown here. Instead of gradually revealing something, rects are good for completely hiding something from sight pic.twitter.com/oqSp5oMxwv — Matt Walker (@gypsyOtoko) 3. Oktober 2017

Sie [die Designer] nutzen außerdem Rechtecke, wie hier zu sehen ist. Anstatt etwas allmählich aufzudecken, verbergen Rechtecke etwas.

Die Designer nutzen Rechtecke somit, um etwas - im Gegensatz zu Dreiecken - vor dem Spieler zu verbergen und die Sicht einzuschränken.

Sind euch die vielen Dreiecke in The Legend of Zelda - Breath of the Wild schon aufgefallen? Schreibt uns in die Kommentare, was ihr von diesem Design-Fund haltet!