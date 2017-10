Ein Leak zum PS4-Systemsoftware-Update 5.00 hat bereits im August verraten, was euch erwartet. Seit dem 3. Oktober ist das Update nun erhältlich. Wir zeigen euch, was wirklich neu ist und wieso Spieler so unzufrieden sind.

Seit dem 3. Oktober könnt ihr auch die PlayStation Plus Spiele für Oktober herunterladen. Welche das sind, zeigt euch folgendes Video:

Bereits im Betatest konnten einige von euch zahlreiche neue Funktionen ausprobieren. Nun ist das Systemsoftware-Update mit folgenden neuen Funktionen erschienen:

Teamturniere

PlayStation führt nun ESL Teamturniere ein, an denen ihr mit eigenen Teams teilnehmen könnt. Im Event-Kalender könnt ihr euch zusammen mit euren Freunden anmelden.

Verbesserte Kindersicherung im PlayStation Network und Familienverwaltung

Nun könnt ihr Familienmitglieder auf eurer Konsole verwalten. Laut PlayStation ist dies eine der neuen Hauptfunktionen des Updates und ersetzt die bisherigen Haupt- und Unterkonten. Vor allem Eltern können von dieser Funktion profitieren: Ihr könnt nun besser kontrollieren, was eure Kinder spielen oder Spiele für bestimmte Altersgruppen freigeben.

Hier könnt ihr die Konten eurer Familie verwalten

Konten eurer Familienmitglieder könnt ihr außerdem von einem eigenen Webportal aus verwalten und Einstellungen von einem Smartphone oder PC aus vornehmen.

Anderen Spielern folgen

Ähnlich wie auf sozialen Netzwerken könnt ihr jetzt anderen Spielern folgen und sehen, was sie gespielt oder geteilt haben, ohne mit dem Nutzer befreundet zu sein.

Zusätzlich mit dem Update wuden noch die Apps PlayStation Communities und PlayStation Messages aktualisiert. So könnt ihr nun ebenfalls per App unter anderem eure Freundeslisten besser verwalten.

Im sozialen Netzwerken wie Facebook reagierten Nutzer allerdings nicht wirklich begeistert auf das neueste PlayStation-Update:

Natürlich beklagen sich viele Spieler - wie so oft - über nach ihrer Meinung fehlende Features: So solle PlayStation es endlich hinbekommen, "dass man wenigstens ein Mal seinen Namen ändern kann". Einige Spieler wären sogar bereit dafür Geld zu zahlen. Außerdem klagen viele Nutzer über eine fehlende Abwärtskompatibilität zur PS3 oder die Möglichkeit, eigene MP3-Dateien auf die PS4-Festplatte in beispielsweise GTA 5 zu integrieren, wie es auf der PlayStation 3 möglich ist.

Zornig scheinen viele PS4-Nutzer auch darüber zu sein, dass sie nach dem Update "Permanente Freezes im Spiel, Spielabstürze und Lags" haben. Andere berichten darüber, dass ihre Download-Geschwindigkeit nach dem Aufspielen des Updates plötzlich sehr langsam sei und Multiplayer-Server in einigen Spielen nicht mehr zu erreichen seien.

Diese waschechte Platin-Trophäe sollte übrigens jeder Trophäen-Jäger besitzen:

Was haltet ihr von dem PS4-Systemsoftware-Update 5.00? Seid ihr zufrieden oder gibt es sogar Funktionen, die ihr euch unbedingt wünscht? Schreibt es uns in die Kommentare!