Passend zum düsteren Oktober könnt ihr euch nun das bereits im Juni angekündigte mysteriöse Pokémon Marshadow in euer Team in Pokémon - Sonne oder Pokémon - Mond holen. Wie ihr das Kampf-Geist-Pokémon erhaltet, lest ihr hier.

Details zu Marshadow findet ihr im folgenden Video:

Um euch Marshadow zu schnappen, müsst ihr einen Code einlösen, den ihr in verschiedenen Filialen finden könnnt. Bisher haben sich weder Nintendo noch die Pokémon Company zu den teilnehmenden Filialen geäußert. Allerdings sind auf Ebay bereits die ersten Download-Codes zum Verkauf aufgetaucht und Pokémon-Fans fündig geworden:

Laut Streetpass-Germany sollen unter anderem Müller-, Saturn-, "Media Markt"- und Gamestop-Filialen eine begrenzte Menge an Codes verteilen. Wenn ihr einen Code habt, müsst ihr nun folgendes tun:

startet das Spiel

wählt im Startmenü die Option Geheimgeschehen aus

gebt den Code ein

Marshadow wird nun auf euer Spiel übertragen

sprecht im Pokémon-Center mit einem Lieferanten, um Marshadow zu erhalten

Bei Marshadow handelt es sich um ein Kampf-Geist-Pokémon. Diese Kombination ist bisher einzigartig. Außerdem leuchtet es grün sobald es im Kampf seine Attacken entfesselt. Mit seiner Fähigkeit Diebesschatten kann es seinem Ziel Statuswert-Erhöhungen stehlen und ihm anschließend physischen Schaden zufügen.

Bis zum 30. Oktober habt ihr zusätzlich noch Zeit, euch eines von insgesamt sechs verschiedenen Pikachus zu schnappen, die allesamt mit unterschiedlichen Attacken kommen. Das Event läuft bereits seit dem 19. September, so dass noch vier Pikachus zur Auswahl stehen.

Lasst euch nicht die Gelegenheit entgehen, euch neue Mega-Steine zu schnappen. Die Codes fiindet ihr hier:

Habt ihr euch schon einen Code für das Kampf-Geist-Pokémon Marshadow schnappen können? Wie findet ihr euer neues Team-Mitglied? Schreibt es uns in die Kommentare!