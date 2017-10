Wie bereits im letzten Jahr, führt Niantic erneut ein Halloween-Event in Pokémon Go ein. Allerdings gibt es Hinweise, die auf neue Pokémon oder sogar eine neue Generation deuten.

So sah das Halloween-Event im letzten Jahr aus:

Das Wintersonnenwende-Event ist vorbei und das nächste Ereignis naht bereits. Seit Februar habt ihr die Möglichkeit, mehr als 80 zusätzliche Pokémon der zweiten Generation zu fangen. Nun deutet die offizielle Ankündigung für das Halloween-Event daraufhin, dass ihr euch wohl bald auf neue Pokémon oder sogar eine neue Generation freuen könnt. So steht auf der Seite der Pokémon Company:

"Die Halloween-Saison ist eine besondere Zeit in Pokémon GO. Viele gute Sachen erwarten euch ende Oktober im Spiel und wir können es nicht abwarten zu sehen, was für eine Aufregung wir erzeugen können, während wir neue Pokémon fangen, um unseren Pokédex zu füllen."

In der letzten Zeit führte Niantic nach und nach neue Pokémon ein. Die Worte "neue Pokémon fangen, um unseren Pokédex zu füllen", könnten eine Andeutung auf die 3. Pokémon-Generation sein. In einigen Foren wird bereits diskutiert, wobei es sich dabei wirklich handeln könnte. Während viele Fans der Meinung sind, dass es allmählich Zeit wird für die 3. Generation, behaupten einige, dass es sich bestimmt nur "um ein Pikachu samt Halloween-Hut" handeln wird.

Selbstverständlich handelt es sich dabei nur um Spekulationen, die mit Vorsicht behandelt werden sollten. Genauere Details zum Halloween-Event sollen laut Niantic noch folgen.

Mit einigen Updates kamen auch legendäre Pokémon. Wie ihr sie fangt und welche das sind, zeigen wir euch hier:

Freut ihr euch schon auf das "Pokémon Go"-Halloween-Event? Was haltet ihr von den Gerüchten um eine neue Pokémon-Generation? Schreibt es uns in die Kommentare!