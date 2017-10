Sony hat offiziell eine Complete Edition für das „Open World“-Spiel Horizon - Zero Dawn angekündigt. Diese soll neben dem Hauptspiel auch die kommende Erweiterung The Frozen Wilds und alle Bonusinhalte der Digital Deluxe Edition enthalten.

Der Trailer gibt einen Vorgeschmack auf die Story-Erweiterung The Frozen Wilds

Knapp sieben Monate ist es inzwischen her, dass der Entwickler Guerrilla Games im März dieses Jahres sein „Open World“-Spiel Horizon - Zero Dawn veröffentlichte. Das „PlayStation 4“-exklusive Spiel erhielt damals gute Wertungen (Horizon - Zero Dawn im spieletipps-Test) und mauserte sich zum Verkaufsschlager. Und wenn ihr dem Spiel bislang noch immer keine Chance gegeben habt, möchte euch Sony demnächst einen weiteren Grund dafür liefern.

Wie die englischsprachige Webseite Gamespot berichtet, hat der Publisher nämlich offiziell die Horizon - Zero Dawn Complete Edition angekündigt. Diese soll am 6. Dezember 2017 erscheinen und neben dem umfangreichen Hauptspiel die für den 7. November 2017 angekündigte Erweiterung The Frozen Wilds enthalten, die ein völlig neues Story-Kapitel erzählen soll.

Doch damit nicht genug: Ebenfalls soll das Gesamtpaket alle Bonusinhalte der Digital Deluxe Edition von Horizon - Zero Dawn enthalten. Dies umfasst laut dem PlayStation Store:

Carja-Sturmrangerin-Outfit: Bietet zusätzlichen Schutz gegen Klingen und Pfeile.

Carja-Machtbogen: Verleiht Pfeilen eine Extraportion Durchschlagskraft.

Carja-Händlerin-Paket: Enthält seltene und wertvolle Maschinenteile für den Handel mit Kaufleuten und ein Paket zur Munitionsherstellung.

Banuk-Pionierin-Outfit: Für zusätzlichen Schutz gegen die Elemente.

Banuk-Erlegerin-Bogen: Durchdringt Panzerplatten und andere Komponenten.

Banuk-Reisende-Paket: Enthält Gegenstände für eine schnelle und sichere Reise und außerdem ein Paket zur Munitionsherstellung.

Nora-Hüterin-Paket: Lauter wertvolle Rohstoffe, um Munition, Minen und Fallen herzustellen.

Digitales Artbook.

Die Horizon - Zero Dawn Complete Edition soll in den USA mit knapp 50 US-Dollar zu Buche schlagen. Wie viel das Rundum-sorglos-Paket hierzulande kosten wird, ist aktuell noch nicht bekannt.