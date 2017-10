(c) Riot Games

Der koreanische Profispieler „IgNar“ aus dem „League of Legends“-Kader des Profi-Teams „Misfits“ sorgt mit einem versehentlichen Wortspiel für viel Gelächter in der eSport-Welt.

Aktuell findet die World Championship 2017 (auch „Worlds“ genannt) in League of Legends statt - das größte Turnier des Jahres für Profi-Teams. Anlässlich dieser Veranstaltung treffen sich die besten Teams der Welt in China, um um den Titel des LoL-Weltmeisters zu spielen. Mit dabei ist der 20 Jahre alte Koreaner Lee Dong-geun, besser bekannt unter seinem Alias „IgNar“. Heute Morgen hat der Herr sich offenbar entschlossen, einen kleinen Spaziergang durch einen Park zu machen. Dabei hat er diese Nachricht auf Twitter gepostet:

Morning wood in china pic.twitter.com/h3MzUO3hVl — Donggeun LEE (@IgNarLoL) 5. Oktober 2017

Offenbar ist sich der Herr nicht darüber bewusst, was er von sich gegeben hat. Gemeint hat er wohl „Wald am Morgen in China“. Das englische „Morning Wood“ heißt übersetzt allerdings nicht „Morgen-Wald“ sondern „Morgenlatte“. Ob der Mann also nicht nur gegen LoL-Profis, sondern auch mit zu engen Hosen zu kämpfen hat?

Die Reaktionen auf den Tweet sind in zwei Lager aufgeteilt. Einige Spieler halten die Nachricht für einen Witz und lachen darüber. Vor allem seine Kollegen im eSport-Bereich hingegen legen ihm nahe, einmal nachzufragen, was „morning wood“ bedeutet. Selbst sein Teamkollege Tristan Schrage alias “PowerOfEvil“, übrigens der einzige Deutsche im Team, kommentiert: „Ich glaube, er weiß nicht, was das bedeutet.“

"Morning wood" is English-language slang for waking up with an erection. It makes your post hilarious, though you didn't intend that :P — David Turley (@RiotPhreak) 5. Oktober 2017

IgNar gibt sich unschuldig. „0.0? Ich weiß es nicht“, kommentiert er die Reaktionen auf seinen Tweet. David Turley, seines Zeichens Audio-Kommentator beim LoL-Entwickler Riot Games, stellt den Sachverhalt klar: „Morning Wood ist englischer Slang für das Aufwachen mit einer Erektion. Das macht deinen Post urkomisch, auch wenn du das nicht wolltest :P“, erklärt er dem jungen Koreaner. Der entgegnet mit einem „Ups +.+ Danke dir!“.

Die LoL-Community nimmt den Patzer von IgNar mit Humor. "So süß - so unschuldig“, kommentiert etwa Twitter-Nutzerin @LoL_Cerulaine.

Was haltet ihr von der versehentlichen „Morgenlatte“? Ist euch auch schon mal ein derartiger Übersetzungs-Fail passiert? Wir sind gespannt auf eure Geschichten - schreibt sie uns in die Kommentare!