Das erfolgreiche Multiplayer-Spiel Rocket League erhält neue Inhalte. In Zusammenarbeit mit Universal Brand Development veröffentlicht das Entwicklerstudio Psyonix am 11. Oktober 2017 einen "Fast & Furious"-DLC.

Nachdem bekannt wurde, dass die "Nintendo Switch"-Version von Rocket League mit zwei exklusiven Autos aufwarten wird, sorgt das Entwicklerstudio Psyonix für eine weitere Überraschung. Die Rede ist vom "Fast & Furious"-DLC, welcher euch zwei neue, kostenpflichtige Premium-Kutschen zur Verfügung stellt, die euch vor allem aufgrund der "Fast & Furious"-Filmreihe bekannt sein dürften. Im Trailer könnt ihr einen ersten Blick auf die neuen Battle-Cars werfen.

Zum einen handelt es sich bei den stylischen Karossen um einen "99er Nissan Skyline GT-R R34", der im Film "2 Fast 2 Furious" von Brian O'Conner (Paul Walker) gefahren wird. Zum anderen erwartet euch ein "70 Dodge Charger R/T", das Fahrzeug von Dominic Toretto (Vin Diesel), welches schon im ersten Ableger "The Fast and the Furious" seinen glanzvollen Auftritt feierte.

Die Fahrzeuge sollen zu einem Preis von je zwei Euro erhältlich sein und am 11. Oktober 2017 veröffentlicht werden. Rocket League ist seit dem 7. Juli 2015 für PC und PS4 erhältlich. Etwas später, am 17. Februar 2016, erschien das Multiplayer-Spiel auch für Xbox One. Im Laufe des Jahres soll Rocket League auch für Nintendo Switch veröffentlicht werden.

Abseits der bisher erhältlichen, kostenpflichtigen Fahrzeuge, habt ihr natürlich auch Zugriff auf andere Autos. Welche das sind, erfahrt ihr in der Bilderstrecke.