Ambitioniert sagen die einen, die anderen würden es vielleicht als größenwahnsinnig einschätzen: Project X vom britischen Entwickler Automaton Games will bis zu tausend Spieler auf einer Karte vereinen und zugleich Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) Konkurrenz machen.

Wie im Video auch zu sehen, kämpfen in PUBG bis zu 100 Spieler gegeneinander. Project X will die Menge um das Vierfache erhöhen.

Eine riesige Spielwelt voller Tiere, Physik-Simulation, dynamischen Wetter und Wasser, einer umfangreichen Pflanzenwelt und vielem mehr. Project X will als MMO-Shooter so einiges erreichen, wie die englischsprachigen Kollegen von PC Gamer berichten. Insgesamt sollen bis zu 1.000 Spieler in der 144 Quadratkilometern großen Welt aktiv sein und sich wie in einem Rollenspiel mit Fraktionen und Aufträgen umherschlagen.

Die Hauptgeschichte des Spiels dreht sich um die zentral gelegene Hauptstadt der Insel und ihren vier Fraktionen, die sich wiederum in eigenen Städten niedergelassen haben. Manche der Fraktionen wollen einfach nur friedlich leben und das Beste aus ihrer Situation machen, andere wiederum wollen die aktive Regierung stürzen. Als Spieler seid ihr eher der letztgenannten Gruppe zugehörig und wollt das fortlaufende Regime verabschieden.

Da sämtliche Aufträge in der offenen Welt stattfinden, werdet ihr früher oder später zwangsläufig auf andere Spieler in Project X treffen. Mit denen könnt ihr euch zusammenschließen oder aber es kommt zu PvP-Gefechten. Nur Vorsicht ist angesagt: Wer ständig andere Spieler tötet, erhält nach einiger Zeit ein Kopfgeld, welches für jeden weiteren getöteten Spieler steigt. Der Jäger wird somit zum Gejagten.

Jener Blutdurst kann aber auch anders gestillt werden. Project X wird zusätzlich einen "Battle Royale"-Modus anbieten, der dann in Konkurrenz zum aktuellen Steam-Hit Playerunknown's Battlegrounds steht. Statt jedoch nur 100 Spieler will Project X gleich 400 Spieler in ein abgegrenztes Gebiet stecken, in der sich regelmäßig die sichere Zone verkleinert.

Viele Details zu Project X gibt es noch nicht, ebenso wenig wie Videos oder Bilder. Bislang liefern die Entwickler, die technisch auf das Cloud-Konzept SpatialOS zurückgreifen, zahllose Versprechen. Ob Project X diese tatsächlich einhalten kann, soll sich bereits im nächsten Jahr zeigen.

Eine große, offene Spielwelt? Das muss nicht immer gut gehen. Es sind schon viele Spiele an einer solchen Freiheit zerbrochen, wie wir in unserer Bilderstrecke feststellen. Manchmal kann weniger doch mehr sein.