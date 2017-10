Knapp einen Monat dauert es noch, dann will Microsoft mit der Xbox One X den Konsolenmarkt aufrollen und speziell Konkurrent Sony mitsamt der PlayStation 4 Pro das Fürchten lehren. Beinahe mit jedem Tag, der bis zum offiziellen Release verstreicht, erreicht ein neues Detail die Öffentlichkeit.

Heute zum Beispiel sorgt ein spanischer YouTube-Kanal namens Unocero für Aufsehen, nachdem dessen Betreiber ein kleines, aber umso feineres Easter Egg im Inneren der Hardware der Xbox One X gefunden haben. Auf der rechten oberen Seite einer der Platinen befindet sich eine Prägung. Diese zeigt einen kleinen Master Chief, der auf einem Skorpion reitet!

(Bildquelle: YouTube, Unocero)

Man muss nicht um sonderlich viele Ecken denken, um die Verbindung zum Projektnamen der Xbox One herzustellen (Project Scorpio). Der Name hat sich vielen eingeprägt und so mancher Fan zieht diesen tatsächlich dem endgültig gewählten Produktnamen vor. Das Schöne an dem kleinen Master Chief: Es handelt sich um keine limitierte Prägung. Jede Xbox One wird diesen Miniatur-Helden in sich tragen, jeder Käufer darf das Easter Egg sein Eigen nennen. Zwar werdet ihr es im Normalfall niemals zu Gesicht bekommen, da es sich ja im Inneren der Konsole befindet, aber schön zu wissen ist es dennoch.

Nicht zum ersten Mal hat Microsoft eine kleine, versteckte Botschaft an Fans in seiner Hardware versteckt. Bereits die Xbox One S verfügte über einen geprägten Master Chief in der Disc-Einheit. Wer einen Blick in das Akkufach eines "Xbox One"-Controllers wirft, findet dort ein freundliches "Hello from Seattle" (Grüße aus Seattle). Eine Tradition, die seit den Tagen des glücklosen Zune aufrecht erhalten wird.

Analysten rechnen damit, dass sich die Xbox One X besser verkaufen wird als die PS4 Pro, die immerhin schon etwas Vorlauf im Rennen um die Führungsposition im Markt hat. In Bezug auf Vorbestellungen ist die Xbox One X bereits jetzt das erfolgreichste Produkt der Xbox-Familie. Jedoch wird die Zeit zeigen, wie sich die Marktposition der Konsole gestaltet, nachdem die erste große Welle an Abverkäufen vorbei ist. Die Xbox One X soll am 7. November 2017 erscheinen.

