Eine Bewertung des US-amerikanischen Entertainment Software Rating Board (ESRB) impliziert, dass das neue Call of Duty - WW2 in seiner Darstellung von Krieg und Gewalt äußerst rabiat zu Werke gehen wird.

Der Enthüllungs-Trailer zu Call of Duty - WW2

Die Spielereihe Call of Duty war noch nie für ihre kindergerechte Unterhaltung bekannt. Das kommende Call of Duty - WW2 wird da keine Ausnahme bilden – im Gegenteil: Wie die englischsprachige Webseite Game Rant berichtet, hat das US-amerikanische Entertainment Software Rating Board (ESRB) eine Bewertung für den Weltkriegs-Shooter abgegeben, die (mit kleinen, potentiellen Spoilern) ein blutiges Bild zeichnet:

News zu Games, Cheats, Konsolen & mehr! Jetzt direkt per WhatsApp auf dein Smartphone. Starte jetzt! 1 Klicke unten und speichere die Nummer als „Spieletipps”! 2 Schicke uns eine Nachricht mit dem Wort „Start”. +4915792391834

„Dies ist ein Egoshooter, in dem Spieler die Rolle eines amerikanischen Soldaten bei den Alliierten im Europa des Zweiten Weltkriegs einnehmen. Spieler nutzen Maschinenpistolen, Schrotflinten, Raketenwerfer und Sprengstoffe, um gegnerische Soldaten zu töten. Einige Waffenangriffe resultieren in Enthauptungen und/oder Verstümmelungen, die Blutspuren und blutige Teile auf dem Boden hinterlassen. Schlachten sind frenetisch und werden von realistischem Geschützfeuer, schmerzerfüllten Schreien und großen Explosionen begleitet. Auch Zwischensequenzen bilden Gewalt ab: einem Gefangenen wird aus kurzer Distanz in den Kopf geschossen; gegnerische Soldaten erschießen sich selbst, um der Gefangenschaft zu entgehen.“

Wie frühere Teile der Serie, hat auch Call of Duty - WW2 in den USA ein M-Rating erhalten und richtet sich damit klar an Erwachsene. Wie bereits bekannt ist, soll das Spiel in Deutschland mit dem USK-Siegel „Keine Jugendfreigabe gemäß § 14 JuSchG“ (ab 18 Jahren) erscheinen und zumindest in der Gewaltdarstellung keine Schnitte vorweisen. Lediglich auf verfassungsfeindliche Symboliken müssen deutsche Spieler auch diesmal wieder verzichten.

Unsere Bildergalerie gibt eine Übersicht über die Mordinstrumente in Call of Duty - WW2

Call of Duty - WW2 erscheint voraussichtlich am 3. November 2017 für die Plattformen PC, PlayStation 4 und Xbox One. Wer sich auf den bevor stehenden Release einstimmen will, kann schon mal den ersten Story-Trailer schauen.