Keine Ruhe beim Thema Forza Motorsport 7: Das Rennspiel steht wegen der Lootboxen und dem neuen VIP-System bei manchen Fans in der Kritik. Entwickler Turn 10 hat das mitbekommen und entschuldigt sich in einem offenen Brief bei den Käufern. Zudem kündigt das Unternehmen Änderungen am VIP-Status an.

Während in den Vorgängern das VIP-System dafür gesorgt hat, dass Spieler am Ende eines Rennens immer 100 Prozent mehr Credits erhalten, ist die Funktionsweise in Forza Motorsport 7 nur noch auf maximal 25 Rennen begrenzt. Eine Änderung, die im Vorfeld seitens Turn 10 und Microsoft nicht genau kommuniziert wurde. Alan Hartman, Chef des Entwicklerstudios, entschuldigt sich dafür und kündigt an, dass die Beschreibung im Windows- und Xbox Store entsprechend angepasst wurde.

Damit aber noch nicht genug. Als Entschädigung für die ungenaue Kommunikation erhalten VIP-Spieler die folgenden vier Fahrzeuge gratis:

2016 Jaguar F-TYPE Project 7 Forza Edition

2017 Chevrolet Camaro ZL1 Forza Edition

2017 Acura NSX Forza Edition

2010 Maserati Gran Turismo S Forza Edition

Zusätzlich erhalten die Nutzer Credits in Höhe von einer Million, um weitere Fahrzeuge oder halt Lootboxen kaufen zu können. Des Weiteren soll der VIP-Status mit einem der kommenden Updates wieder so funktionieren, wie schon in Forza Motorsport 6, sprich VIP-Spieler erhalten wieder den doppelten Credit-Bonus. Ab wann das Update zum Download bereit steht, ist allerdings noch unklar.

Ob sich Forza 7 auch abseits von VIP und Lootboxen lohnt, klären wir für euch im Test "Forza Motorsport 7: Mit Vollgas zum Raser-Olymp".

Viele Strecken und viele Wagen: In Forza Motorsport 7 kommen Auto-Fans auf jeden Fall auf ihre Kosten. Die Rennspiel-Simulation bietet eine Menge Auswahl, wie unsere Bilderstrecke zeigt.