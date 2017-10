Es ist wieder soweit: Nach einem etwas lauen Sommerlüftchen - zumindest was Spiele angeht - kommen wir wieder in für Zocker reichere Gefilde. So erscheinen nächste Woche gleich zwei Triple-A-Spiele, auf die sich viele von euch wohl schon lange freuen.

Am 10. Oktober erscheinen:

Es ist wieder Zeit nach Mordor zu ziehen und Orks abzuschlachten. Irgendjemand muss es ja schließlich tun, oder? Und mit dem zweiten Teil, erwartet euch bestimmt auch wieder ein tolles Nemesis-System und spannende Kämpfe.

Es geht wieder ganz an den Anfang. Doch diesmal in HD-Grafik und für moderne Computer optimiert. An der Spielmechanik ändert sich hoffentlich nicht so viel. Schließlich kann man an einem genialen Spiel nicht mehr viel verbessern, oder?

Am 13. Oktober erscheint:

Am 13. Oktober ist auch ... richtig geraten, Freitag, der 13. - also Zeit für ein Horror-Spiel. Zum Glück haut Bethesda auch genau dann The Evil Within 2 raus. Es heißt also wieder: Angst, Angst und Wahnsinn!