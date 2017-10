Die "Kingdom Hearts"-Reihe erfreut sich weltweit großer Beliebtheit. Trotzdem lässt der dritte Teil schon seit einigen Jahren auf sich warten und es sieht nicht so aus, als könntet ihr in der nächsten Zeit mit Kingdom Hearts 3 rechnen. Das Spiel Destiny Chronicles könnte allerdings eure Tränen trocknen.

Im Rollenspiel Destiny Chronicles spielt ihr die Knappin Celeste, die ihr auf ihrer Reise zusammen mit Valana und Ruby begleitet. Celeste tritt diese an, um eine echte Kriegerin zu werden. Laut Entwickler, soll sich das Spiel an den Action-reichen Kämpfen aus Kingdom Hearts orientieren. Unter anderem könnt ihr Städte und Höhlen erkunden, den Kampfstil eurer Heldin im Talent-Baum anpassen und eure Rüstung verbessern. Das Spiel legt unter anderem auch einen Wert auf die Beziehung zwischen euch und euren Begleitern. So könnt ihr die Freundschaft zu ihnen durch Konversationen vertiefen.

Zurzeit befindet sich Destiny Chronicles in der Finanzierungsphase auf Kickstarter und soll voraussichtlich 2019 PC, PS4 und Nintendo Switch erscheinen.

Diese spannenden Fakten zu Kingdom Hearts sollte sich kein Fan entgehen lassen:

Wie findet ihr das Rollenspiel Destiny Chronicles? Nach zahlreichen Verschiebungen von Kingdom Hearts 3 scheint es garnicht so unwahrscheinlich, dass ihr es vorher spielen könnt ...