Wie einem Spieler der zweiten Episode von Batman - The Enemy Within aufgefallen ist, hat der Entwickler Telltale Games offenbar versehentlich das Bild einer echten Leiche ins Spiel eingebaut. Das Studio hat sich nun zu dem Fauxpas geäußert und besagtes Bildmaterial aus dem Spiel genommen.

Der Trailer zur zweiten Staffel von Batman - The Enemy Within

Mit Batman - The Enemy Within ist seit August die zweite Staffel von Batman - The Telltale Series erhältlich. In der inzwischen spielbaren zweiten Episode ist dem namensgebenden Studio Telltale Games aber offenbar ein unschöner Fehler unterlaufen, der nun aufgeflogen ist.

News zu Games, Cheats, Konsolen & mehr! Jetzt direkt per WhatsApp auf dein Smartphone. Starte jetzt! 1 Klicke unten und speichere die Nummer als „Spieletipps”! 2 Schicke uns eine Nachricht mit dem Wort „Start”. +4915792391834

Wie die englischsprachige Webseite Eurogamer berichtet, haben die Entwickler offenbar das Foto einer realen Leiche als Vorbild für eine entsprechende Abbildung im Spiel genommen. Dass künstlerische Erzeugnisse auf Vorlagen aus dem realen Leben basieren, ist so weit noch nichts Ungewöhnliches. Nun hat das Studio aber offenbar das Foto der Leiche des russischen Botschafters Andrei Karlov ins Spiel eingebaut, der im Dezember 2016 in der Türkei ermordet worden war. Ein Spieler veröffentlichte ein Vergleichsbild auf Twitter.

Gegenüber der Webseite Gamasutra hat sich der Entwickler inzwischen zu dem Fauxpas geäußert und versprochen, das entsprechende Foto umgehend aus dem Spiel zu entfernen. „Wir bedauern diesen Vorfall und werden intern entsprechende Maßnahmen einleiten, um eine Sicherung unserer hohen Produktions- und Qualitätssicherungsstandards zu gewährleisten“, so Telltale Games in einer Stellungnahme.

Missgeschicke dieser Art kamen in den vergangenen Jahren des öfteren vor: So hatte der Entwickler Bungie zuletzt ein Motiv in Destiny 2 eingebaut, das in einer ähnlichen Form von Rechtsradikalen verwendet wird. Und Naughty Dog hatte sich im Fall von Uncharted 4 - A Thief's End an einem „Assassin's Creed“-Artwork bedient.

Skandale gab es in der Geschichte der Videospiele einige. Kaum einer davon hat jedoch mit realen Leichen zu tun. Welche Skandale die Branche besonders geprägt haben, seht ihs in unserer Bilderstrecke.