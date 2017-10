Der Koop-Shooter Ghost Recon - Wildlands kann am Wochenende vom 12. bis zum 15 Oktober kostenlos für PC, PS4 und Xbox One heruntergeladen und gespielt werden. Außerdem veröffentlicht Ubisoft heute, am 10. Oktober, den PvP-Modus "Ghost War".

Dieser Trailer zeigt euch den neuen PvP-Modus:

Entwicklerstudio Ubisoft kündigte im Rahmen einer Pressemitteilung an, dass ihr Ghost Recon - Wildlands am Wochenende auf PC, PS4 und Xbox One kostenlos ausprobieren könnt. Ab heute könnt ihr den Taktik-Shooter bereits vorausladen und erhaltet damit ab dem 12. Oktober auch Zugriff auf den neuen PvP-Modus "Ghost War", der ab heute allen Käufern zur Verfügung stehen soll.

Zudem sollen während des kostenlosen Wochenendes alle erhältlichen Versionen von Ghost Recon - Wildlands mit Rabatten ausgestattet werden. Entscheidet ihr euch während oder nach dem kostenlosen Wochenende dazu, das Spiel zu kaufen, wird euer gesamter Spielfortschritt übertragen.

Außerdem hat Ubisoft kürzlich einen neuen Trailer veröffentlicht, der euch den PvP-Modus "Ghost War" näher vorstellt. Hier treten zwei Teams mit jeweils vier Spielern gegeneinander an. Dabei habt ihr vor Match-Beginn die Wahl eine von zwölf unterschiedlichen Klassen zu wählen, die allesamt über spezifische Eigenschaften, Waffen, Fähigkeiten und Anpassungsmöglichkeiten verfügen. Außerdem soll der PvP-Modus in Zukunft mit weiteren Updates und Neuerungen versorgt werden. Was ihr sonst noch von "Ghost War" erwarten dürft, seht ihr im obigen Video.

Ob ihr dem Shooter eine Chance geben solltet, erfahrt ihr im Test: "Ghost Recon Wildlands - Open World im Drogensumpf".

In Ghost Recon - Wildlands macht sich die Spezialeinheit der Ghosts nach Bolivien auf, um dort die Machenschaften des herrschenden Drogenkartells zu vereiteln. Die Story kann Online mit bis zu drei weiteren Freunden kooperativ gespielt werden.