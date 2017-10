Counter-Strike Global Offensive: Legendäre Map kehrt aufgemotzt zurück

Im Februar dieses Jahres hat sich die legendäre Map Dust2 in Counter-Strike: Global Offensive aus dem kompetitiven Matchmaking verabschiedet. Falls ihr zu denen gehört, die sich seitdem fragen, was aus der Map geworden ist, für die haben wir hier die Antwort:

Entwickler Valve hat die Map ins Trockendock geholt, sich die wichtigsten Aspekte vorgeknöpft und überarbeitet. Das Ergebnis soll mit der nächsten Beta-Welle für CS:GO zum Testlauf zur Verfügung stehen.

Was genau Valve verändert, hinzugefügt oder weggenommen hat, darüber gibt es noch keine Dokumentation oder Infos seitens des Entwicklers. Allerdings gibt es bereits einen offiziellen Tweet, der sich schon recht vielversprechend präsentiert:

Coming soon for testing in CS:GO’s next beta depot: an updated, refined version of its most iconic map – Dust2. pic.twitter.com/0xBbbcXxzy