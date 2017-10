Der Entwickler Ninja Theory hat eine Spendenaktion angekündigt: Alle Einnahmen, die am 10. Oktober 2017 durch Hellblade - Senua's Sacrifice erzielt werden, sollen direkt an eine Wohltätigkeitsorganisation gespendet werden. Daneben hat das Studio einen frischen Trailer veröffentlicht, der bewegende Screenshots und Nachrichten von Spielern präsentiert.

Die düstere Welt von Hellblade - Senua's Sacrifice in unserer Bildergalerie

Als das Spiel Hellblade - Senua's Sacrifice im August dieses Jahres veröffentlicht wurde, überzeugte es viele Kritiker und auch in unserem Spieletipps-Test mit einer dichten Atmosphäre und packenden Geschichte, die einen in Videospielen noch eher unterrepräsentierten Stoff behandelt.

Passend du dem großen, übergeordneten Thema des Spiels, das sich um Geisteskrankheiten und psychische Störungen dreht, hat der Entwickler Ninja Theory via Twitter nun eine ganz besondere Aktion angekündigt, wie die englischsprachige Webseite Game Informer berichtet. Alle Einnahmen, die am heutigen 10. Oktober – dem „World Mental Health Day“ – durch Verkäufe von Hellblade - Senua's Sacrifice entstehen, sollen direkt an die britische Wohltätigkeitsorganisation „Rethink Mental Illness“ gespendet werden. Diese hat es sich zum Ziel gesetzt, an Geisteskrankheiten leidenden Menschen zu helfen.

All proceeds that we receive from sales of #Hellblade on #WorldMentalHealthDay Oct 10th will be donated to mental health charity @Rethink_ pic.twitter.com/ae6FWQXduG