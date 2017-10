Obwohl noch immer sichtbar in der Unterzahl, nimmt die Popularität von weiblichen Hauptrollen in Videospielen in den letzten Jahren immer weiter zu. Das feiert der Humble Store mit einem ganz passenden Angebot: Dem "Female Protagonist"-Sale.

Im Rahmen des Sonderangebots könnt ihr zahlreiche Videospiele, die mit einem weiblichen Protagonisten an den Start gehen, für bis zu 80 Prozent günstiger erwerben. Die Angebote, die ausschließlich den PC betreffen, umfassen unter anderem:

Neben diesen Angeboten sind noch weitere Spiele im Angebot. Einen Überblick gibt es im Humble Store. Die meisten Spiele werden euch mithilfe eines Steam-Keys zur Verfügung gestellt. Manche sind wiederum komplett DRM-frei.

