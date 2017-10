(Bildquelle: Sc2 via Sourceforge)

Manchmal lassen sich Entwickler Zeit für einen Nachfolger, etwa wie im Falle von Half-Life, Grand Theft Auto oder Red Dead Redemption. So lange wie bei Star Control 2 sollte es aber eigentlich nicht dauern. Das Weltraumspiel ist bereits 1992 erschienen und erhält erst jetzt einen direkten Nachfolger.

Aus heutiger Sicht ist Star Control 2 nicht mehr allzu hübsch. Dem Spiel ist das Alter definitiv anzusehen. (Bildquelle: Kotaku)

Fred Ford und Paul Reiche, die beiden Erfinder von Star Control, kündigen in ihrem privaten Blog an, dass sie an einem Nachfolger zu Star Control 2 arbeiten. Das Sequel wird auf den Namen Ghosts of the Precursors hören und befindet sich aktuell noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase - erste Bilder oder Videos gibt es demnach noch nicht.

"Dies ist für uns ein leidenschaftliches Projekt und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, einen Teil unserer Zeit für eine echte Fortsetzung zu verwenden", so Ford und Reiche bei der Ankündigung. Der Nachfolger wird, so viel sei schon sicher, viele bekannte Alienrassen und Charaktere bieten, aber es wird auch Neuerungen geben. Diese sind jedoch noch ein Geheimnis. Wann Ghosts of the Precursors veröffentlicht werden soll, steht ebenfalls noch in den Sternen.

Einen Nachfolger zu Star Control 2 hat es übrigens schon einmal gegeben: 1996 hat der Entwickler Legend Entertainment Star Control 3 veröffentlicht. Die beiden Spiele davor sind bei Toys for Bob entstanden, die heute für Activion die erfolgreiche Skylanders-Reihe produzieren.

