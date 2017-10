Das Entwicklerstudio Ubisoft hat kürzlich ein Video veröffentlicht, in dem ihr erfahrt, welche kostenlosen Inhalte euch für Assassins's Creed - Origins erwarten und was in dem Season Pass steckt.

Mit und nach der Veröffentlichung von Assassin's Creed - Origins könnt ihr mit einer Reihe kostenloser sowie kostenpflichtiger Inhalte rechnen. Der Season Pass hält folgende DLCs für euch bereit:

In The Curse of the Pharaos geht ihr einem Mysterium nach, in welchem ihr auf untote Pharaos und andere mystische Kreaturen in einer neuen, offenen Landschaft treffen werdet.Voraussichtlich erhältlich im März 2018.

geht ihr einem Mysterium nach, in welchem ihr auf untote Pharaos und andere mystische Kreaturen in einer neuen, offenen Landschaft treffen werdet.Voraussichtlich erhältlich im März 2018. The Hidden Ones spielt Jahre nach den Ereignissen der Hauptgeschichte von Assassin's Creed - Origins und soll euch ebenfalls eine neue Region eröffnen, die von römischen Soldaten besetzt ist. Voraussichtlich erhältlich im Januar 2018.

spielt Jahre nach den Ereignissen der Hauptgeschichte von Assassin's Creed - Origins und soll euch ebenfalls eine neue Region eröffnen, die von römischen Soldaten besetzt ist. Voraussichtlich erhältlich im Januar 2018. Die DLCs Roman Centurion und Horus gewähren euch Zugriff auf neue Rüstungen, Reittiere und Waffen. Voraussichtlich erhältlich im November 2017.

und gewähren euch Zugriff auf neue Rüstungen, Reittiere und Waffen. Voraussichtlich erhältlich im November 2017. 500 Helix Credits . Erhältlich zur Veröffentlichung des Hauptspiels.

. Erhältlich zur Veröffentlichung des Hauptspiels. Eine exklusive, seltene Waffe. Erhältlich zur Veröffentlichung des Hauptspiels.

Aber das Entwicklerstudio versorgt euch auch mit folgenden kostenlosen Inhalten:

Bei The Trials of the Gods handelt es sich um spezielle Events, bei welchen ihr gegen mächtige, ägyptische Götter in den Kampf zieht. Erhältlich 15 Tage nach Veröffentlichung des Hauptspiels.

handelt es sich um spezielle Events, bei welchen ihr gegen mächtige, ägyptische Götter in den Kampf zieht. Erhältlich 15 Tage nach Veröffentlichung des Hauptspiels. In The Nomad's Bazaar versorgt euch ein Händler mit täglichen Quests, die mit exotischen Ausrüstungsgegenständen belohnt werden. Erhältlich zur Veröffentlichung des Hauptspiels.

versorgt euch ein Händler mit täglichen Quests, die mit exotischen Ausrüstungsgegenständen belohnt werden. Erhältlich zur Veröffentlichung des Hauptspiels. Mit dem Photo Mode könnt ihr selbst Bilder von Landschaften oder Geschehnissen machen. Erhältlich zur Veröffentlichung des Hauptspiels.

könnt ihr selbst Bilder von Landschaften oder Geschehnissen machen. Erhältlich zur Veröffentlichung des Hauptspiels. Der Horde Modus lässt euch innerhalb einer Arena gegen Wellen von Gegnern antreten. Voraussichtlich erhältlich Anfang 2018.

lässt euch innerhalb einer Arena gegen Wellen von Gegnern antreten. Voraussichtlich erhältlich Anfang 2018. Bei Discovery Tour handelt es sich um einen Erkundungs-Modus, bei dem ihr mehr über das alte Ägypten in Erfahrung bringen könnt ohne in Kämpfe verwickerlt zu werden. Voraussichtlich erhältlich Anfang 2018.

Abseits dieser Inhalte soll Assassin's Creed - Origins übrigens erstmals auch mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden ausgestattet werden.

Assassin's Creed - Origins erscheint voraussichtlich am 27. Oktober 2017 für PC, PS4 und Xbox One. Welche Abenteuer ihr in der Wüstenwelt vor allem im Hauptspiel erlebt, seht ihr in der Bilderstrecke.