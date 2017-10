Sonys Streaming-Dienst PlayStation Now erweitert sein Angebot. Nun stehen den Nutzern des Abo-Services weitere 14 Spiele auf Knopf zum Streamen zur freien Verfügung. Ein Titel sticht hierbei ganz besonders hervor.

Dieser Trailer stellt euch PlayStation Now einmal näher vor:

Sony will sein Spieleangebot für PlayStation Now stetig erweitern und hat nun 14 weitere Spiele in den Katalog aufgenommen:

Vor allem das letzte Spiel, Deadly Premonition - Director‘s Cut, sticht hierbei hervor. Der Survival-Horror-Shooter aus dem Jahre 2010 wurde nach seinem Release trotz eher durchwachsenen Kritiken als echter Geheimtipp gefeiert. Die größten Kritikpunkte der Fachpresse waren vor allem die altbackene Grafik und die komplizierte Steuerung. Beide Punkte wurden zwar in der Director‘s Cut-Version verbessert, der absolute Kassenschlager ist Deadly Premonition jedoch auch dadurch nicht geworden.

Deadly Premonition wird von seinen Fans vor allem wegen seiner interessanten und merkwürdigen Geschichte und der dichten Atmosphäre geliebt, aber ist dieses Spiel wirklich das richtige, um eventuelle PlayStation-Now-Interessenten hinter dem Ofen hervorzulocken?

PS Now bietet auch viele weitere Spiele, die jeder Gamer einmal gespielt haben sollte. Wir haben euch in dieser Bilderstrecke die wichtigsten Klassiker zusammengesucht, die ihr über den Streaming-Dienst nachholen solltet.

Was haltet ihr von PS Now? Habt ihr den Streaming-Dienst schon einmal in der Beta-Phase ausprobiert? Oder seht ihr einfach keine Verwendung dafür? Schreibt eure Meinung in die Kommentare!