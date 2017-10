Es war eines DER elektronischen Spielzeuge der 90-er Jahre: Das Tamagotchi. Auf der ganzen Welt haben Millionen von Menschen täglich Zeit damit verbracht, ein digitales Haustier zu füttern, zu waschen und mit ihm zu spielen. Passend zum 20-jährigen Jubiläum wird Bandai America das Tamagotchi in einer neuen Version veröffentlichen - allerdings vorerst nur in den USA.

Noch vor Nintendogs und co. ist das digitale Haustier längst zum treuen Begleiter zahlreicher Menschen geworden. Wer die 90er Jahre halbwegs aktiv verfolgt hat, der ist früher oder später fast schon zwangsläufig in Kontakt mit einem Tamagotchi geraten. Spätestens nach der Jahrtausendwende ist der Hype um das eiförmige Gerät jedoch wieder verschwunden.

News zu Games, Cheats, Konsolen & mehr! Jetzt direkt per WhatsApp auf dein Smartphone. Starte jetzt! 1 Klicke unten und speichere die Nummer als „Spieletipps”! 2 Schicke uns eine Nachricht mit dem Wort „Start”. +4915792391834

In diesem Jahr feiert das Tamagotchi sein 20-jähriges Jubiläum in den USA und das lässt sich Hersteller Bandai America nicht entgehen. Ab dem 5. November bringt das Unternehmen deshalb sechs Tamagotchis zurück, die sich vom Original auf dem ersten Blick kaum unterscheiden. Etwas kleiner ist das Ei zwar schon geworden, aber noch immer sind drei Tasten und ein LCD-Display vorhanden.

Allerdings haben die Macher das Interagieren mit dem Tamagotchi vereinfacht: Die drei Tasten am Gerät ermöglichen nun direkten Zugriff auf das Füttern, Waschen und Schlüpfen des Tamagotchis. Umständliche Menüs sollen der Vergangenheit angehören. Außerdem, so Tara Badie von Bandai America gegenüber IGN, richtet sich die Neuauflage in erster Linie an die Personen, die schon damals mit dem Tamagotchi aufgewachsen sind. Dieser Kundenkreis ist heute erwachsen und steht mitten im Berufs- und Familienleben. Die Kernelemente sollen deshalb erreichbar sein, ohne dass sich diese Käufer "überfordert fühlen".

Das neue Tamagotchi wird vorerst nur in den USA zum Preis von 15 US-Dollar erscheinen. Ob und wann die digitalen Haustiere den Weg nach Europa antreten, ist noch unklar.

Das Tamagotchi hat sich bei manch einem tief in das Gedächtnis gegraben. Das gilt auch für viele andere Momente, unter anderem für ganz besondere Spiele. Die besten Spielszenen eurer Kindheit stellen wir euch in der Bilderstrecke vor.