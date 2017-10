Gewinnspiel: Holt euch eines von drei Nintendo Classic Mini SNES

Ihr wisst genau, dass ihr es haben wollt. Dummerweise war es ganz schön schnell vergriffen, das Nintendo Classic Mini SNES. Da wir euch ungern traurig sehen und Nintendo mal wieder ausgesprochen großzügig war, haben wir was für euch zu gewinnen. Nämlich:

3 x das Nintendo Classic Mini - Super Nintendo Entertainment System

Diesen wunderschönen Preis rücken wir aber nicht so ohne weiteres raus! Dafür müsst ihr euch schon ein wenig ins Zeug legen. Wir haben uns folgende Aufgabe für euch überlegt:

Schreibt uns in einem Satz, warum ausgerechnet ihr ein Nintendo Classic Mini SNES gewinnen solltet!

Bedenkt bitte diese kleine Einschränkung: Ein Satz - der sollte dann bitte nicht länger als drei Zeilen sein. Seid kreativ! Eure Gründe müssen bitte keinesfalls rein rationaler Natur sein. Ihr könnt auch gerne behaupten, dass ihr eine solche Konsole braucht, weil das Leben der Bewohner von Zeta-Braxis 3 davon abhängt und nur ihr in der Lage seid, mit dem Gerät den üblen Gnorxon wieder in die Schmerzens-Dimension zu jagen!

Seht aber bitte von expliziten Ausdrücken und nicht jugendfreien Inhalten ab. Wir würden gerne im Anschluss die drei Gewinner mit ihren Gründen auch präsentieren. Das geht nicht, wenn zu viel Unflat in der Aussage enthalten ist.

So, jetzt wisst ihr, was zu tun ist. Wohin aber mit eurem kreativen Erguss? Den schickt ihr bitte als E-Mail an die Adresse aktion@spieletipps.de. Schreibt in die Betreffzeile die Kennung Das SNES ist meins. Vergesst nicht, euren vollständigen Namen und eure Postanschrift anzugeben, ansonsten können wir euch im Falle eines Gewinnes den Preis nicht zukommen lassen. Wer diese Infos vergisst, scheidet leider aus. Einsendeschluss ist Sonntag, der 15. Oktober 2017 um 23.59 Uhr.

Bitte lest auch unbedingt die Teilnahmebedingungen durch und haltet euch daran. Zur kompletten Übersicht geht es über diesen Link. Aus den vollständigen Einsendungen werden drei Gewinner ermittelt, die wir im Anschluss per Mail kontaktieren.

Jetzt bleibt uns nur noch, euch viel Glück und Spaß bei der Teilnahme zu wünschen. Schaut euch zur Inspiration auch gerne mal die Bilderstrecke zu den Spielen an, die auf dem Classic Mini SNES vorhanden sind.