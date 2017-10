Electronic Arts wird schon bald seinen kostenpflichtigen Abodienst EA Access (Xbox One) beziehungsweise Origin Access (PC) um neue Spiele und Trial-Versionen erweitern. Mit dabei ist unter anderem Mass Effect - Andromeda.

Obwohl das Sci-Fi-Rollenspiel erst im März erschienen ist, wird es schon bald für Nutzer der Access-Dienste ohne weitere Zusatzkosten vollständig zur Verfügung stehen. Die Access-Version von Mass Effect - Andromeda enthält demnach keine Einschränkungen, wie etwa die Demo-Version, sondern ist sowohl im Single-, als auch im Multiplayer-Modus komplett spielbar. Neue Inhalte solltet ihr jedoch nicht mehr erwarten.

Ob sich der Ausflug mit Mass Effect - Andromeda lohnt, verraten wir euch im Test "Mass Effect - Andromeda: Gummigesichter in einer neuen Galaxie".

Ebenfalls mit in die EA-Vault, dem Spielekatalog von EA Access, wird Dead Space 3 mit aufgenommen, welches für Origin Access schon länger erhältlich ist. Dank der Abwärtskompatibilität kann das Horror-Spiel der Xbox 360 zukünftig auf der Xbox One gespielt werden.

Zusätzlich wird EA demnächst drei Trial-Versionen freischalten: Sowohl Star Wars Battlefront 2, als auch Need for Speed - Payback und die Konsolenversion von Die Sims 4 erhalten im Rahmen des Access-Angebots eine Anspielversion. Während Abonnenten das neue Need for Speed zehn Stunden langen vorab ausprobieren können, hat EA die Details zum kommenden "Star Wars"-Spiel noch nicht verraten.

Gefangen zwischen Neustart und harscher Kritik: Mass Effect - Andromeda konnte das Erbe der erfolgreichen Shepard-Trilogie nicht so richtig zufriedenstellend fortführen. EA hat die Serie vorerst aufs Eis gelegt.