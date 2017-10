Günstiger und etwas kleiner: Peripherie-Hersteller Nacon kündigt nach dem Revolution Pro Controller 2 den nächsten, offiziell lizenzierten "PlayStation 4"-Controller an. Das neue Modell ist kabelgebunden und sieht auf dem ersten Blick dem originalen Sony-Modell gar nicht so unähnlich.

Der neue Nacon-PS4-Controller wird es in mehreren Farben und sogar mit LED-Beleuchtung geben.

Der neue Nacon-Controller soll interessierten PS4-Spielern Zugang zu einer Grundaustattung gewähren. Unter anderem verfügt das Eingabegerät über ein Touchpad, einen Stereo-Kopfhörer-Anschluss und Vibrationsmotoren. Hinzu kommt eine sogenannte "Soft-Touch"-Oberfläche, die den Controller etwas griffiger gestalten soll. Laut Pressemitteilung richtet sich der Controller an jüngere Spieler und an Kunden, die eine kleinere Variante bevorzugen.

Ab November soll der Controller in den Farben schwarz, grau, rot, blau und orange für 39,99 Euro erhältlich sein. Zeitgleich geht eine Light-Edition an den Start, die über eine LED-Beleuchtung in den Farben blau, brün und rot verfügt.

Im folgenden die technischen Details des neuen Controllers:

drei Meter langes Kabel vom Controller zur PlayStation 4

zwei Vibrationsmotoren

Share-, Option- und PS-Tasten

Touchpad

LED-Spielerstatus-Anzeige (keine Funktion mit der PS-Kamera)

3,5mm-Stereo-Kopfhöreranschluss

Soft Touch-Finish oder transparentes Gehäuse mit LED-Beleuchtung

PC-kompatibel via X-Input (nicht von Sony getestet oder unterstützt)

