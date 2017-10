Vorerst nur für Japan hat Square Enix eine Remaster-Version von Star Ocean - The Last Hope angekündigt. Die Neuauflage des Rollenspiels mit einem der härtesten Erfolge überhaupt ist für PC und PlayStation 4 in Arbeit und soll vor allem eine höhere Auflösung im Vergleich zum Original bieten.

Nachdem der fünfte Teil der japanischen Rollenspiele-Reihe nur bedingt im Test "Star Ocean - Integrity and Faithlessness" überzeugen konnte, soll es nun wieder einer der Vorgänger richten. In einem Livestream hat Square Enix Japan das 4K-Remastered von Star Ocean - The Last Hope angekündigt.

Das Originalspiel ist 2009 beziehungsweise 2010 für Xbox 360 und PlayStation 3 erschienen, bot aber lediglich damals nur eine Auflösung von 720p. In der Neuauflage ist das anders: Auf der PlayStation 4 wird Star Ocean - The Last Hope in einer nativen 1080p-Auflösung wiedergeben. Auf der PlayStation 4 Pro wird sogar eine 4K-Auflösung angepeilt. Die im gleichen Atemzug angekündigte PC-Version wird die Möglichkeit von verschiedenen Auflösungen und Grafiktopionen bieten, je nach Monitor und Hardware-Power.

Neben den technischen Spielverbesserungen wird Star Ocean - The Last Hope außerdem einen Trophäen- und Share-Button-Support bieten. Am PC werden die entsprechenden Steam-Funktionen unterstützt. In Japan erscheint die Neuauflage voraussichtlich am 28. November und zwar ausschließlich digital. Eine Ankündigung für den westlichen Markt gibt es noch nicht.

Mit der Neuauflage von Star Ocean - The Last Hope liegt Square Enix in der Erfüllung unserer Wünsche aus dem Blickpunkt "Von diesen 5 Rollenspielen brauchen wir ein HD-Remake, Square Enix!" nur ganz knapp daneben. Dort haben wir ein Remake des dritten Teils Star Ocean – Till the End of Time herbeigesehnt. Dieser steht immerhin mittlerweile als PS2-Classic für die PlayStation 4 bereit.

Mit Star Ocean - Integrity and Faithlessness hat Square Enix 2016 die Rollenspiel-Reihe auf die PlayStation 4 gebracht. Der fünfte Serienteil ist jedoch nur mäßig erfolgreich gewesen.