Konsolenspieler vereinigt euch! Viele Spieler wünschen sich die Möglichkeit mit ihren Freunden via Crossplay zusammen auf Xbox One und PS4 zu spielen. Der Xbox-Chef gab nun bekannt warum daraus wahrscheinlich nie etwas werden wird.

Minecraft-Spieler können hingegen seit einiger Zeit Cross-Play nutzen, wie ihr in diesem Trailer sehen könnt:

Phil Spencer, seines Zeichens Chef von Xbox, erklärte den Kollegen von GameSpot auf der Brasilian Game Show wieso er nicht daran glaubt, dass Xbox und PS4-Spieler in Zukunft per Crossplay zusammenspielen können.

Laut Spender rede man die ganze Zeit über mit Sony über das Thema. Während die Zusammenarbeit mit Nintendo diesbezüglich sehr fruchtbar verläuft, scheint Sony eine andere Sicht auf die Dinge zu haben. Spencer führt im Anschluss weiter aus, warum er denkt, dass Sony diese Richtung einschlagen könnte:

„Ich habe arge Probleme damit eine Aussage über ihre [Sonys] Motivation und ihren Zeitrahmen zu treffen. Ich weiß, dass es die Sichtweise gibt, die besagt, dass, wenn meine Freunde eine bestimmte Konsole haben, ich mir auch diese Konsole kaufen werde, weil ich sonst nicht mit ihnen spielen kann. Das kann ein Grund dafür sein, dass sie meine Konsole kaufen“

Niemals Crossplay zwischen PS4 und Xbox One?

Sollte Sony wirklich diese Sichtweise vertreten, glaubt Spencer nicht daran, dass die Firma in Zukunft Crossplay offen gegenüber steht:

„Ich glaube, dass nicht jeder die gleiche Herangehensweise an dieses Ökosystem hat. Ich würde niemals sagen, dass es niemals klappen könnte, aber es gibt einige Gründe und Szenarien, die nicht einfach verschwinden. Ich weiß nicht, was sich daran ändern könnte.“

Technische Schwierigkeiten scheint der Einbau des Crossplay-Features hingegen nicht zu machen. Erst kürzlich konnten Xbox One- und PS4-Spieler in Fortnite per Crossplay zusammenspielen, nachdem Epic Games das Feature aus Versehen aktivierte.

Was sagt ihr zum Thema „Crossplay“? Habt ihr Freunde, die auf einer anderen Konsole zocken und mit denen ihr gerne zusammenspielen würdet? Oder habt ihr Verständnis für Sonys Sichtweise auf das Thema? Schreibt eure Meinung einfach in die Kommentare.