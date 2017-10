Die Veröffentlichung von Pokémon - Ultrasonne und Ultramond rückt immer näher. Aus diesem Grund veröffentlichen Nintendo und die Pokémon Company heute ein weiteres Video, welches sich mit den neuen Z-Attacken beschäftigt.

In den kommenden Pokémon-Editionen für den 3DS bemächtigt sich Necrozma des Pokémon Solgaleo (Ultrasonne) beziehungsweise des Pokémon Lunala (Ultramond) und ist fortan als Necrozma (Abendmähne) beziehungsweise Necrozma (Morgenschwingen) unterwegs. Zudem verfügt Necrozma über die neue Spezialattacke Photonen-Geysir vom Typ Psycho. Sie umschließt das Ziel mit einer Lichtsäule und vergleicht Angriffs- und Spezial-Angriffs-Wert des Anwenders, um dem Gegner anschließend in Abhängigkeit davon, welcher Wert höher ist, Schaden zuzufügen.

Natürlich kann Necrozma auch in seiner Form als Abendmänhe und Morgenschwingen die neue Attacke einsetzen. Hinzu kommen neue Z-Attacken für Solgaleo und Lunala, die Necrozma in der entsprechenden Form ebenfalls erlernen kann. Solgaleo kann auf die mächtige Attacke Schmetternde Sonnenwalze vom Typ Stahl zurückgreifen, sofern ihr über den exklusiven Z-Kristall Solgalium Z verfügt. Lunala hingegen vertraut auf Geballter Mondlaser vom Typ Geist, wenn der Z-Kristall Lunalium Z zu Tragen kommt.

Mit den Neuerungen ist damit aber noch nicht Schluss. Neben den wiederkehrenden Ultrapforten und der Inselwanderschaft ist außerdem in Pokémon - Ultrasonne und Ultramond der Rotom-Pokédex erneut an Bord. In der aktualisierten Version können Spieler mit ihm öfters interagieren, damit sich die Freundschaft intensiviert, wodurch der Rotom-Pokédex unter anderem hilfreiche Gegenstände ausspuckt.

Sobald die Beziehung ihren höchsten Punkt erreicht, wird zudem die Z-Fähigkeit des Rotom-Pokédex freigeschaltet, wodurch der Spieler im Kampf eine zweite Z-Fähigkeit einsetzen kann, obwohl sonst nur maximal eine möglich ist.

Pokémon - Ultrasonne und Ultramond erscheinen voraussichtlich am 17. November exklusiv für alle 3DS- und 2DS-Geräte. Um die Zeit bis dahin zu vertreiben, könnt ihr ja eventuell noch einmal die Vorgänger genauer begutachten.