Dragon Age: Creative Director Mike Laidlaw verlässt Bioware

Der Creative Director von Dragon Age - Inquisition, Mike Laidlaw, hat via Twitter angekündigt, dass er das Studio Bioware nach 14 Jahren verlässt. Konkrete Gründe hierfür nennt er zwar nicht, plant für die Zukunft aber offenbar das Nachholen diverser Spiele seiner Kollegen.

Der Trailer zur „Game of the Year“-Edition von Dragon Age - Inquisition

Wann kommt endlich ein neues Dragon Age? Diese Frage beschäftigt Fans der Rollenspielreihe nun bereits seit Längerem. Und während Biowares Creative Director Mike Laidlaw erst vor knapp zwei Monaten angedeutet hatte, dass es bereits theoretische Handlungspläne für gleich mehrere Fortsetzungen geben könnte, stellt die aktuelle Entwicklung ein weniger positives Zeichen für die Reihe dar.

News zu Games, Cheats, Konsolen & mehr! Jetzt direkt per WhatsApp auf dein Smartphone. Starte jetzt! 1 Klicke unten und speichere die Nummer als „Spieletipps”! 2 Schicke uns eine Nachricht mit dem Wort „Start”. +4915792391834

Denn wie die englischsprachige Webseite Polygon berichtet, hat Laidlaw nun via Twitter angekündigt, Bioware zu verlassen.

„Mit gemischten Gefühlen kündige ich an, dass meine Zeit bei Bioware ein Ende findet. Nach 14 Jahren und der Möglichkeit, an Jade Empire, Mass Effect und Dragon Age zu arbeiten, ist es an der Zeit für mich, weiterzuziehen“, so Laidlaw in seiner Ankündigung.

Einen konkreten Grund für den plötzlichen Weggang nennt er zwar nicht, kündigt aber an, seine Zeit in Zukunft mit den „tollen Spielen und Welten“ verbringen zu wollen, die seine Kollegen erschaffen haben. Seine Erfahrungen wolle er auf Twitter und Twitch mit der Welt teilen, so Laidlaw.

Eindrücke zu Dragon Age - Inquisition gibt's in unserer Bildergalerie

Laidlaw trat Bioware im Jahr 2003 bei und betätigte sich insbesondere als Lead Designer und Creative Director an den ersten drei „Dragon Age“-Spielen. Und Dragon Age 4? Tja, dahin gehend werdet ihr euch offenbar auch weiterhin gedulden müssen.