Wer in Fallout 4 gerne schleicht und am liebsten so wenig Gegner wie möglich töten möchte, der kann neuerdings auf die Stärken der Modifikation "Knockout Framework" zurückgreifen. Die ermöglicht dem Spieler, dass er Gegner und andere Charakter kurzerhand bewusslos schlagen kann.

(Quelle: Youtube, TrollenBros)

Normalerweise gibt es in Fallout 4 für die meisten Nicht-Spieler-Charakter nur zwei Zustände: lebendig oder tot. Selbst wenn ihr Gegner mit euren Fäusten schlägt, werden sie am Ende dabei sterben, sofern sie euch nicht vorher erledigen. Einen KO-Zustand gibt es im Originalspiel nicht, aber eine Modifikation für die PC-Version macht es möglich.

Mit dem Knockout Framework können die meisten menschlichen Nicht-Spieler-Charaktere und Kreaturen kurzerhand ins Reich der Träume geschickt werden. Das System ist dabei kein sofortiger Knockout, sondern ihr müsst wie sonst auch, die Lebenspunkte des anderen Charakters auf 0 bringen. Danach stirbt er jedoch nicht, sondern fällt in die Bewusstlosigkeit. Wie lange er anschließend rumliegt, lässt sich in einem Mod-Menü ziemlich genau einstellen.

Anschließend könnt ihr mit den bewusstlosen Charakteren dasselbe machen, wie sonst eben auch: Ihre Kleidung und Waffen klauen. Alternativ kommt eine neue Funktion zum Einsatz. Spieler können kurzerhand den Charakter in das eigene Inventar packen und ihn in der Welt umhertragen. Oder in einen Fluss werfen. Oder aber in eine ganz andere Stadt packen, ihn dort aufwecken und bei seinem verwirrten Auftritt dabei sein.

Wer will kann das Knackout Framework zusätzlich noch mit der Modifikation "Non-Lethal Armory" verbinden, um zahlreiche Waffen in Fallout 4 so zu ändern, dass sie Feinde in die Bewusstlosigkeit schicken. Und noch mehr verrückte Mods stellen wir euch im Blickpunkt "Fallout 4: Die 5 beklopptesten Mods" vor.

Jemanden bewusstlos hauen und ihn in der postapokalyptischen Welt von Boston aussetzen: Dieser Plan hat etwas diabolisches. Andererseits solltet ihr euch auf einen langen Fußmarsch einstellen, denn die Gegend von Fallout 4 ist nicht allzu klein.