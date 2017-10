Die Lootbox-Thematik in Mittelerde - Schatten des Krieges zieht weiter seine Kreise. Mittlerweile greifen Spieler sogar auf Cheats zurück, um sich im Spiel so viele Boxen wie möglich zu ergaunern. In den Foren entbrennt derweil die Diskussion: Ist das moralisch vertretbar?

Wer in Mittelerde - Schatten des Krieges kein weiteres Geld ausgeben möchte, der kann sich mithilfe der im Spiel verdienten Währung Mirian hin und wieder eine silberne Beutekiste leisten. Diese gewährt jedoch im Gegensatz zu den höherstufigen Beutekisten keine legendäre Beute, kostet dafür aber auch kein Gold. Letzteres gibt es entweder durch das Erfüllen von bestimmten Herausforderungen oder kann für Echtgeld erworben werden.

Mithilfe der silbernen Kisten können Spieler trotzdem eine ordentliche Armee aufstellen, die für die meisten Aufgaben locker gewappnet ist. Vor allem, wenn Spieler die Silber-Kisten in rauen Massen erwerben und das funktioniert mithilfe der Cheat Engine. Das Programm manipuliert die Spieldateien und gewährt dem Nutzer quasi unendlich Mirian, wovon er sich wiederum dutzende Kisten kaufen kann.

Die Goldwährung kann sich hingegen nicht erschlichen werden, da sie mit den Online-Servern von Warner Bros. abgeglichen wird. Die Premium-Kisten werden jedoch kaum noch benötigt, wenn die eigene Armee fast schon aus allen Nähten platzt.

In Foren wie Neogaf sind sich die Spieler unsicher: Ist es vertretbar, solche Programme einzusetzen, um den kontrovers diskutierten Lootbox-Systemen aus dem Weg zu gehen oder aber ist das schon die Grenze hin zum Diebstahl? Schließlich nutzt die Spielwährung Mirian exakt denselben Marktplatz wie die Echtgeldwährung Gold. Zusätzlich ist es unklar, ob Warner Bros. nicht schon demnächst gegen Cheater vorgeht, da Mittelerde - Schatten des Krieges zusätzlich über Multiplayer-Ranglisten verfügt und dort sind Cheater bekanntermaßen nicht gerne gesehen.

Angesichts dessen, dass Premium-Währungen, Mikrotransaktionen und DLCs immer beliebter und finanziell ertragreicher werden, dürfte es vielleicht bald eh vorbei mit den Cheats sein.

