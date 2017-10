Bevor Ende Oktober die ganz großen Spiele alle an einem Tag erscheinen, könnt ihr kommende Woche nochmal durchatmen. Könnte man meinen, ist aber nicht so. Denn auch in der kommenden Woche erscheinen jede Menge sehr interessante Spiele.

Diese Spiele erscheinen am 17. Oktober

Elex (PC, PlayStation 4, Xbox One)

Fans der Gothic-Reihe werden auf diesen Tag wohl schon seit Monaten hinfiebern. Ein richtig wuchtiges Rollenspiel aus deutschen Gefilden. Wie uns das Spiel so gefallen hat, könnt ihr in der Vorschau zu Elex nachlesen. Ihr wollt euch das Spiel direkt kaufen? Dann hier entlang.

South Park - Die rektakuläre Zerreißprobe (PC, PlayStation 4, Xbox One)

Gewöhnungsbedürftiger Name, doch sicherlich ein tolles Spiel. Denn wenn der zweite Teil so gut wird wie South Park - Der Stab der Wahrheit, dann steht euch ein waschechtes Rollenspiele mit derbem Humor ins Haus. Nicht nur eingefleischte Fans von South Park sollten sich das Spiel mal anschauen. Überzeugt? Dann schlagt doch direkt zu.

WWE 2K18 (PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch)

Was sollen wir da schon groß schrieben? Es ist ein Wrestling-Spiel. Entweder, ihr steht da total drauf, oder es geht euch am Allerwertesten vorbei. Ihr gehört zu Ersteren? Dann folgt diesem Link zum Einkauf.

Dieses Spiel erscheint am 18. Oktober

Fans der "Gran Turismo"-Reihe wissen, woraus sie sich einstellen können: Viele Autos, viele Strecken, viel Spaß. Diesmal sogar noch mit 4K, VR und E-Sports. Wie das alles ausschaut, erklären wir euch in der Vorschau zu Gran Turismo Sport. Begeistert? Hier entlang zu Kauf.

Dieses Spiel erscheint am 20. Oktober 2017

Fire Emblem Warrios (Nintendo Switch, Nintendo 3DS)

Die "Fire Emblem"-Reihe erfreut sich seit Jahrzehnten großer Beliebtheit. Doch ein solches Spiel wie Fire Emblem Warrios hat es noch nie gegeben. Es handelt sich dabei um ein Crossover zwischen Fire Emblem und Musou-Spielen wie Dynasty Warrios. Ein Video spricht hier wohl mehr als tausend Worte:

Freilich können wir hier nur die größeren Spiele für euch aufzählen. Neben den Blockbustern erscheinen jedoch auch stets einige Spiele auf Steam und im Indie-Bereich. Sollten euch diese interessieren, heißt es: Augen offen halten.