Gewinnspiel: 3 x Story of Seasons - Trio of Towns zu gewinnen

Ihr habt die Nase grad so ein bisschen voll von Weltrettung, interstellaren Konflikten und dimensionsübegreifenden Auseinandersetzungen? Ihr sucht nach etwas Besinnung, Entschleunigung und kontemplativem Spielspaß? Dann seid ihr bei Story of Seasons - Trio of Towns genau richtig!

Warum das so ist, haben wir für euch im Test "Story of Seasons - Trio of Towns: Landleben ohne das Haus verlassen zu müssen" genau erörtert. Schaut mal rein!

Tatsächlich wollen wir euch dabei behilflich sein, die Schönheiten des Landlebens zu genießen. Das könnten wir aber nicht ohne die Großzügigkeit von Nintendo, die uns für euch

3 x Story of Seasons - Trio of Towns für Nintendo 3DS

zur Verfügung gestellt haben!

Diesen hübschen Preis rücken wir aber nicht so ohne weiteres raus! Dafür müsst ihr euch schon ein wenig ins Zeug legen. Wir haben uns folgende Aufgabe für euch überlegt:

Schreibt uns eine witzige Bauernweisheit. Zum Beispiel: "Hat der Bauer kalte Schuhe, steht er in der Tiefkühltruhe", oder "Die Bäuerin wird rabiat, sitzt eine Schnecke im Salat."

Seid kreativ, seid witzig und beweist, dass ihr das Zeug zum Landleben mitbringt!

So, jetzt wisst ihr, was zu tun ist. Wohin aber mit eurem kreativen Erguss? Den schickt ihr bitte als E-Mail an die Adresse aktion@spieletipps.de. Schreibt in die Betreffzeile die Kennung Landleben. Vergesst nicht, euren vollständigen Namen und eure Postanschrift anzugeben, ansonsten können wir euch im Falle eines Gewinnes den Preis nicht zukommen lassen. Wer diese Infos vergisst, scheidet leider aus. Einsendeschluss ist Dienstag, der 17. Oktober 2017 um 23.59 Uhr.

Dieses Video zu Story of Seasons - Trio of Towns schon gesehen?

Bitte lest auch unbedingt die Teilnahmebedingungen durch und haltet euch daran. Zur kompletten Übersicht geht es über diesen Link. Aus den vollständigen Einsendungen werden drei Gewinner ermittelt, die wir im Anschluss per Mail kontaktieren.

Jetzt bleibt uns nur noch, euch viel Glück und Spaß bei der Teilnahme zu wünschen. Schaut euch zur Inspiration auch gerne mal die Bilderstrecke an, damit ihr schon mal den richtigen Vorgeschmack auf die Schönheiten des Landlebens bekommt!