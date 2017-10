Es ist soweit! Seit kurzer Zeit betreibt Aldi in Form von Aldi Life Games eine eigene Verkaufsplattform für Videospiele. Jetzt haut der Discounter die erste dicke Konsole raus: und zwar die Aldi Special Edition PlayStation 4.

Was ist drin im Paket? Die PlayStation 4 kommt in der Gran Turismo Sport Limited Edition - die Konsole ist also in Silber gehalten. Auch der Controller kommt im schicken Silber-Design. Dazu hat die PS4 eine 1TB große Festplatte. Das ist aber noch nicht alles. Aldi legt der Special Edition noch das Spiel Gran Turismo Sport in der Day One Edition, einen Download-Code für That's You!, ein Monats-Ticket für Sky-Sport und noch einen "10 Euro"-Gutschein für Aldi Life Games bei.

Dieses Video zu Gran Turismo Sport schon gesehen?

Übrigens: Die PS4 scheint eine Slim-Variante zu sein. Das zeigen zumindest die Bilder:

Keine Ahnung, was Gran Turismo Sport eigentlich genau ist? Dann schaut euch einfach mal die folgende Bildergalerie an:

Wer also noch keine PlayStation 4 hat und gerne Gran Turismo spielt, sollte sich das Angebot mal genauer anschauen. Denn Aldi will für das gesamte Paket nur 299 Euro haben. Das ist ein Angebot!