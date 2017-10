Retro-Atmosphäre für moderne Konsolen und PCs: Hersteller Abstraction Games veröffentlicht voraussichtlich am 31. Oktober die 8-Bit Adventure Anthology - Volume One. Dabei handelt es sich um drei Adventure-Klassiker, die einst in den 1980-er Jahren für das damals moderne Nintendo Entertainment System erschienen sind.

Auf dem NES Classic Mini sind die Spiele der Adventure Anthology nicht vertreten.

Die 8-Bit Adventure Anthology enthält die Spiele Shadowgate, The Uninvited und Déjà Vu, die für PC, PlayStation 4 und Xbox One zumindest in Sachen Steuerung ein wenig angepasst werden. Grafisch gibt es hingegen offenbar so gut wie keine Änderungen.

In Shadowgate dreht sich alles um das namensgebende Schloss, welches ihr als "Saat der Prophezeiung" betretet, um das grausame Schicksal der Welt abzuwenden. In The Uninvited wird euer Protagonist hingegen mit einem mysteriösen Unfall konfrontiert, bei dem anschließend seine Schwester verschwunden ist. Lediglich eine merkwürdige Villa ist noch vorhanden, die ständig einen Namen flüstert.

Déjà Vu versetzt euch derweil in einen Kriminalfall des Jahres 1942. In eurem Büro wird mithilfe eurer Waffe ein Mann erschossen, während ihr am nächsten Tag bewusstlos in der Badewanne aufwacht. Das Ziel ist danach offensichtlich: Den verantwortlichen Mörder finden.

Wem das schon zu viel Retro ist, sollte eventuell einen Blick auf das SNES Mini Classic werfen, welches ein paar Jahre älter ist. Alternativ gibt es 2018 eine Rückkehr des NES Classic Mini.

Der Retter der Videospiele: Mit dem Nintendo Entertainment System hat Nintendo nach dem schweren Videospiel-Crash die Industrie in Windeseile erobert. Die Spielebibliothek kann sich selbst dreißig Jahre später definitiv sehen lassen.