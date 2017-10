Fortnite Battle Royale hat seit einiger Zeit mit einem großen Cheater-Problem zu kämpfen. Nun hat sich der Entwickler dazu entschlossen, gegen solche Spieler mit aller Härte vorzugehen.

Epic stellt euch im Trailer den Battle-Royale-Modus kurz vor:

Fortnite Battle Royale steht seit Ende September allen Spielern auf der Xbox One, der PS4 und dem PC kostenlos zur Verfügung. Inzwischen erfreut sich der Third-Person-Shooter größter Beliebtheit.

Das "Free to Play"-Modell hat jedoch auch seine Schattenseiten. Vor allem Cheater fühlen sich von solchen Spielen meist magisch angezogen. Auch Epic weiß, dass Cheater ein Problem in Fortnite darstellen und greift nun durch. Bereits tausende Konten von Cheatern wurden gesperrt. Doch das scheint den Entwicklern nicht zu reichen.

Mehr als 127.000 Euro Strafe wegen Cheats

Wie Torrentfreak berichtet, haben sich die Entwickler nun dazu entschieden, zwei der Cheater vor Gericht zu ziehen und auf umgerechnet über 127.000 Euro zu verklagen. Den Cheatern wird vorgeworfen, dass sie durch das Erstellen und Anwenden der Cheats gegen die Nutzungsbedingungen des Spiels verstoßen haben, die jeder Spieler vor dem Starten des Spiels akzeptieren muss. Des Weiteren wird ihnen auch eine Verletzung von Epics Copyright vorgeworfen.

Eine offizielle Stellungnahme zu dem Vorfall seitens Epic gibt es leider noch nicht. Obwohl Epic durch die Klage nur zwei Cheater aus dem Verkehr ziehen kann, geben sie damit ein deutliches Signal an alle Spieler, die sich nicht an die Regeln halten.

Fortnite ist nur eines von vielen Battle-Royale-Spielen auf dem Markt. Wer nach Alternativen im gleichen Genre sucht, sollte einen Blick auf unsere Bilderstrecke werfen. In dieser stellen wir euch "10 Battle Royale"-Spiele vor:

Was sagt ihr zu Epics Vorgehen? Findet ihr es in Ordnung, dass das Unternehmen die beiden Cheater auf so eine große Menge Geld verklagt? Oder hätte hier auch ein simpler Bann gereicht? Schreibt eure Meinung einfach in die Kommentare!