Ob Playerunknown's Battlegrounds oder Fortnite: Im Genre der Battle-Royale-Spiele ist Cross-Play noch kein Thema. Entwickler Black Riddles möchte das mit Crazy Justice ändern. Der Third-Person-Multiplayer-Shooter wird bei Erscheinen das Spielen zwischen PC, Xbox One und Nintendo Switch ermöglichen. Die PlayStation 4 bleibt außen vor.

Nachdem das neuartige Battle-Royale-Genre den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 im Sturm erobert hat, soll nun auch bald die Nintendo Switch folgen. Das aus zwei Mann bestehende Studio von Black Riddles widmet sich dafür via Fig.co der Crowdfunding-Idee und möchte bis zum 20. Oktober 30.000 US-Dollar für Crazy Justice erhalten. Nur was macht Crazy Justice so besonders?

Zum einen soll der Third-Person-Shooter eine Singleplayer-Kampagne erhalten, die zudem im Koop-Modus spielbar sein wird. Zum anderen setzen die Macher beim Mehrspieler-Part auf Cross-Play, sprich Spieler auf verschiedenen Plattformen können mit- beziehungsweise gegeneinander spielen. In diesem Falle betrifft das die Versionen für PC, Xbox One und Nintendo Switch.

Die Umsetzung für die PlayStation 4 bleibt hingegen für Cross-Play außen vor, da sich Sony weiterhin in Gesprächen nicht allzu offen zeigt. Technisch wäre es aber gewiss möglich, wie etwa Fortnites versehentliche Aktivierung des Cross-Plays zwischen PS4 und Xbox One unter Beweis stellt.

Derweil steht Crazy Justice schon bei über 27.500 US-Dollar. Bis zum Ziel fehlen also nur noch knapp 2.500 US-Dollar, damit das Spiel voraussichtlich im zweiten Quartal 2018 erscheinen kann.

