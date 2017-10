Wer sich schon darauf gefreut hat, in zwei Tagen in die Welt von Age of Empires wiedereinzusteigen, der muss nun seine Planung ein wenig umstellen. Microsoft gibt auf der Spielwebseite bekannt, dass die Age of Empires - Definitive Edition nicht wie geplant am 19. Oktober exklusiv im Windows Store erscheint.

Stattdessen wird die Neuauflage des ersten Age of Empires voraussichtlich erst 2018 das Licht der Welt erblicken. Das Team, so heißt es in der Erklärung, benötige schlicht noch mehr Zeit, um die Modernisierung von Age of Empires vollständig abzuschließen. Schließlich handelt es sich hierbei um einen waschechten Strategie-Klassiker, "der es verdient mit Sorgfalt behandelt zu werden".

News zu Games, Cheats, Konsolen & mehr! Jetzt direkt per WhatsApp auf dein Smartphone. Starte jetzt! 1 Klicke unten und speichere die Nummer als „Spieletipps”! 2 Schicke uns eine Nachricht mit dem Wort „Start”. +4915792391834

Die Restaurierung des 1997 erstmals veröffentlichten Strategiespiels umfasst eine Generalüberholung der Grafik, erweiterte Geschichten innerhalb der Missionen, die Möglichkeit, zukünftig weit hinein- und hinauszuzoomen und ein erhöhtes Einheitenlimit.

Als kleine Entschädigung möchten die Entwickler demnächst viele weitere Spieler in die geschlossene Beta der Age of Empires - Definitive Edition einladen. Der neue Veröffentlichungstermin wird grob mit "Anfang 2018" beschrieben.

Zum auf der gamescom 2017 angekündigte Age of Empires 4 gibt es derweil keine neuen Informationen.

Eine Neuauflage gibt es jedoch schon: Age of Empires 2 ist bereits seit längerem als HD-Version erhältlich. Hierbei handelt es sich allerdings um kein vollständiges Remake. Das soll erst die Age of Empires 2 - Definitive Edition nachholen.