Valve weiß, wie es geht! Selbst nach mehr als zehn Jahren versorgen die Entwickler ihren Team-Shooter Team Fortress 2 fleißig weiter mit Updates. Der nächste Patch soll sogar das Szenario des Spiels wechseln.

Wie ihr in diesem Trailer sehen könnt, geht es mit dem nächsten Update in den Dschungel:

Valves "Free to Play"-Spiel Team Fortress 2 erschien bereits vor zehn Jahren. Während viele Entwickler dem Spiel schon lange den Rücken gekehrt hätten, versorgt Valve den Shooter immer noch mit zahlreichen neuen Inhalten.

Besonders das kommende Update hat es in sich. Neben einer komplett neuen Karte von Valve, fügt der Patch eurem Spiel auch fünf weitere Karten hinzu, die von der Community erstellt wurden. Während ihr in "Mercenary Parc" um Kontrollpunkte kämpft, spielt ihr auf den Karten "Lazarus" und "Brazil" den Spielmodus King of the Hill. Auf "Banana Bay" liefert ihr euch ein Frachtrennen mit euren Gegnern, während ihr auf "Enclosure" die normale Variante der Frachtbeförderung spielen könnt. Auf der letzten Karte, "Mossrock", liefert ihr euch Gefechte im Spielmodus Angriff/Verteidigung.

Des Weiteren soll das Update seinen Schwerpunkt auf den Wechsel des Szenarios setzen. Statt der bisher stark Industrie-fokussierten Settings, soll es mit dem "Jungle Inferno"-Update etwas grüner werden. Auch neue Gesten scheint Valve geplant zu haben, wie dieses Video beweist:

Einen genauen Termin für das Update hat Valve bislang noch nicht bekannt gegeben. Nachdem das Ankündigungsvideo aber schon jetzt erschienen ist, solltet ihr innerhalb der nächsten Tage mit der Aktualisierung rechnen können.

Was sagt ihr zu dem neuen Update von Team Fortress 2? Spielt ihr Valves "Free to Play"-Shooter noch? Oder konntet ihr dem Spiel noch nie etwas abgewinnen? Schreibt eure Meinung einfach in die Kommentare!