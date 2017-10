Wie bereits angekündigt führt Niantic in diesem Jahr erneut ein Halloween-Event in Pokémon Go ein. Vieles deutet ebenfalls darauf hin, dass ihr euch für die 3. Generation bereitmachen könnt.

So sah das Halloween-Event im letzten Jahr aus:

Nach dem letzten Wintersonnenwende-Event steht das nächste schon vor der Tür. Offiziell erwartet euch ebenfalls ein Update auf Version 0.79.3 für Android und 1.49.3 für iOS. Laut Niantic erwarten euch lediglich Fehlerbehebungen und eine Verbesserung der Performance, Data Miner sind sich allerdings nach Quelltext-Analysen fast schon sicher, dass euch ebenfalls die 3. Generation erwartet. So fanden diese Audiodateien zu den 135 Pokémon der 3. Generation und einen Halloween-Ladebildschrim die ebenfalls Pokémon aus der 3. Generation. So erinnert der Titel "Lavender Night" an die originale Musik in Lavandia.

Der neue Ladebildschirm zeigt übrigens unter anderem Zwirrlicht, Zwirrklop, Banette Zobiris und Shuppet, Pokémon aus der bisher nicht veröffentlichten 3. Generation. Wann ihr in Pokémon Go auf Geister-Pokémon-Jagd gehen könnt, ist bisher unklar. Ebenfalls ist unklar, ob mit dem Event wirklich die dritte Generation kommt.

News zu Games, Cheats, Konsolen & mehr! Jetzt direkt per WhatsApp auf dein Smartphone. Starte jetzt! 1 Klicke unten und speichere die Nummer als „Spieletipps”! 2 Schicke uns eine Nachricht mit dem Wort „Start”. +4915792391834

Bis Ende Oktober habt ihr noch Zeit, euch Suicune zu schnappen. Wie das geht, verraten wir euch hier:

Freut ihr euch schon auf das Halloween-Event und die 3. Generation in Pokémon Go? Habt ihr euch schon Suicune schnappen können? Schreibt es uns in die Kommentare!