Die "The Legend of Zelda“-Spiele sind meist sehr große Action-Adventures, in denen ihr dutzende Stunden verbringen könnt. Umso erstaunlicher ist es, dass es einen Trick gibt, mit dem auch ihr The Legend of Zelda – A Link to the Past innerhalb von vier Minuten durchspielen könnt. Wir zeigen euch wie.

Hier findet ihr ein paar Spielausschnitte aus der Gameboy-Advance-Version:

The Legend of Zelda – A Link to the Past ist ein absoluter Klassiker auf den SNES. Das Action-Adventure fesselt euch unzählige Stunden vor den heimischen Bildschirm, bis ihr schlussendlich Ganon besiegt habt.

Wer vor seinen Freunden angeben will, dass er das Spiel innerhalb weniger Minuten knacken kann, der sollte einen Blick auf das Video der Kollegen von IGN werfen.

Durch einen kleinen Bug direkt zum Anfang des Spiels werdet ihr zum waschechten Speedrunner. Das Schöne dabei ist, dass ihr die Strategie ganz einfach selbst nachmachen könnt. Wir erklären euch den genauen Ablauf im Detail:

Startet ein neues Spiel macht euch auf den Weg zum Schloss von Hyrule, um euer Schwert zu ergattern

Folgt im Anschluss daran den Pfad, bis zum Haupteingang des Schlosses

Im ersten Hauptraum steigt ihr die große Treppe in der Mitte empor und bewegt euch zur Kante auf der linken Seite

Springt von der Kante und drückt, während ihr in der Luft seid, die "Select“-Taste, um euer Spiel zu speichern und das Spiel zu beenden

Ladet euren Spielstand und macht euch erneut auf den Weg zum Schloss

Beachtet dabei, dass ihr auf dem Weg keine der Wachen berührt oder von ihnen getroffen werdet

Nachdem ihr wieder die Treppen empor gestiegen seid, geht ihr dieses Mal so lange nach links, bis ihr durch die Tür auf der linken Seite gehen könnt

Wartet nun so lange, bis sich die blaue Wache zu euch dreht und euch angreift

Haltet dann die linke Richtungstaste auf eurem Controller gedrückt, um gegen die Wand auf der linken Seite zu laufen

Wenn ihr die Taste genau dann gedrückt habt, wenn euch die Wache trifft, sollte Link im Inneren der Wand verschwinden

Lauft nun nach oben, bis sich der Bildausschnitt ändert

Lauft so lange nach oben, bis sich der Bildausschnitt noch ein zweites Mal ändert und haltet dann an

Nun lauft ihr nach rechts. Orientiert euch hierbei an Links Hut, der durch Wand scheinen sollte

Wenn der Hut verschwindet haltet ihr sofort an. Passt auf, dass ihr nicht einen weiteren Bildausschnitt nach rechts geht oder aus der Wand tretet

Nun müsst ihr nur noch die ganze Zeit nach oben laufen, bis ihr sorglos an Ganon vorbeistiefelt und die finale Zwischensequenz startet

Glückwunsch! Wenn ihr alle Schritte richtig befolgt habt, solltet ihr das Spiel nun durchgespielt haben – und das innerhalb von wenigen Minuten.

"A Link to the Past" ist auf Metacritic eines der bestbewertetsten "The Legend of Zelda"-Spielen aller Zeiten. Welche Titel der Reihe noch dazugehören, erfahrt ihr in der Bilderstrecke:

Habt ihr euch schon mal an einem Speedrun versucht? Wenn ja, in welchem Spiel? Oder könnt ihr Speedrunning nichts abgewinnen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare!