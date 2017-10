Als im April dieses Jahres Persona 5 auf den Markt kam, sind zwei bemerkenswerte Dinge geschehen.

Zum einen stieg in altgedienten JRPG-Fans eine wohlige Mischung aus Hoffnung und Freude auf, dass mit dem grandiosen Spektakel endlich wieder ein Rollenspiel aus Japan erscheint, dass an die hohe Qualität längst vergangener Zeiten anknüpfen würde. Die Hoffnung wurde erfüllt, die Freude war und ist groß.

News zu Games, Cheats, Konsolen & mehr! Jetzt direkt per WhatsApp auf dein Smartphone. Starte jetzt! 1 Klicke unten und speichere die Nummer als „Spieletipps”! 2 Schicke uns eine Nachricht mit dem Wort „Start”. +4915792391834

Zum anderen sind viele neue Fans auf den Geschmack gekommen und haben sich durch Persona 5 für ein Genre begeistern können, das ihnen bislang fremd war. Warum das so ist, erfahrt ihr auch aus unserem Test "Persona 5: Das Herz will, was das Herz will"

Ein halbes Jahr nach dem Release haben die Leser der renommierten japanischen Fachzeitschrift Famitsu das Abenteuer rund um die Phantom-Diebe zu nichts Geringerem als zum besten Spiel aller Zeiten gekürt! Das alles ist ein Grund, auch heute noch zu feiern! Daher steht Persona 5 nun mit einem neuen, reduzierten Preis in den Läden, und zwar mit 49,99 Euro.

Damit ihr mitjubeln könnt, lässt Publisher Deep Silver einen ganz besonders heißen Preis springen: Die heiß begehrte Take Your Heart Premium Collector’s Edition für PlayStation 4. Die enthält Folgendes:

Soundtrack: Eine Auswahl der Musik von Persona 5 des berühmten Komponisten Shoji Meguro in einer CD-Hülle mit "Persona 5"-Artwork.

10 cm Plüsch-Schlüsselanhänger: Die Katze Morgana ist nicht nur das Maskottchen der Phantomdiebe, sondern auch ein Mitglied! Die Premium Edition enthält exklusiv eine Plüschfigur von Morgana.

64-seitiges Hardcover-Artbook: Dieses Artbook enthält Konzeptzeichnungen, Character-Art und viele weitere Inhalte des Charakter-Designers Shigenori Soejima.

Steelbook-Box: So stabil wie eine Stahlkammer. Die PS4-Version des Spiels wird in einer speziellen Metall-Box ausgeliefert, die im "Persona 5"-Design gestaltet wurde.

Schultasche: Nach dem Design der traditionellen Schultaschen in Japan schmückt diese Tasche das Wappen der Shujin-Akademie.

Sammlerbox: Die Premium Edition kommt in einer riesigen Sammlerbox, die die größte Premium Edition in der Gesichte von Atlus darstellt.

Um an diese fantastische Box zu kommen, müsst ihr aber zuvor folgende Frage richtig beantworten:

Welche dieser Figuren ist KEINE Persona in Persona 5:

a) Necronomicon

b) Maduin

c) Robin Hood

d) Prometheus

Schickt uns die richtige Antwort per E-Mail an die Adresse aktion@spieletipps.de. Schreibt in die Betreffzeile die Kennung Persona 5. Vergesst nicht, euren vollständigen Namen und eure Postanschrift anzugeben, ansonsten können wir euch im Falle eines Gewinnes den Preis nicht zukommen lassen. Wer diese Infos vergisst, scheidet leider aus. Einsendeschluss ist Sonntag, der 22. Oktober 2017 um 23.59 Uhr.

Bitte lest auch unbedingt die Teilnahmebedingungen durch und haltet euch daran. Zur kompletten Übersicht geht es über diesen Link. Aus den vollständigen Einsendungen wird ein Gewinner ermittelt, den wir im Anschluss per Mail kontaktieren.

So, jetzt nicht länger zögern, sondern gleich mitmachen! Wir drücken euch die Daumen und wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme!