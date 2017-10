Microsoft geht mit dem neuen Windows-Update gegen Cheater vor. Das "Fall Creators"-Update bringt ein verstecktes Anti-Cheat-Tool mit sich, das euch beim Spielen überwacht.

Niemand kann Cheater leiden. In Multiplayer-Spielen schaffen es die bösen Buben regelmäßig ehrlichen Spielern den Spaß zu verderben. Anscheinend sieht auch Microsoft das ähnlich. Mit dem "Fall Creators"-Update hat das Unternehmen nämlich klammheimlich ein kleines Anti-Cheat-Tool auf euren Windows-10-Rechnern installiert. Im Gegensatz zum letzten Update, scheint der Patch ansonsten bei allen Leuten rund zu laufen.

Das besagte Anti-Cheat-Tool hört auf den Namen TruePlay und überwacht euch beim Zocken. Dabei scannt TruePlay eure Eingaben nach verhaltensauffälligen Mustern, die auch beim Einsatz von Cheats auftreten. Diese Daten werden gesammelt und an den Entwickler des Spiels weitergeleitet, sobald das Programm euch als Cheater entlarvt hat.

TruePlay überwacht nicht alle Spiele

TruePlay ähnelt in seiner Funktionsweise stark Valves Anti-Cheat-Tool (VAC). TruePlay überwacht euch jedoch nicht in jedem Spiel. Das Programm springt nur bei "Universal Windows Platform"-Spielen, kurz UWPs, an. Davon gibt es im Moment neben Rise of the Tomb Raider jedoch nicht sehr viele.

Alle unter euch, die keine Lust darauf haben, dass Microsoft Daten über ihr Spielverhalten sammelt, können das Tool jederzeit in den Einstellungen ausschalten. Jedoch kann es sein, dass ihr auf diese Weise keine Spiele, oder bestimmte Spielmodi in UWP-Spielen, starten könnt, die TruePlay voraussetzen.

Microsoft scheint mit seinem Tool Cheatern den Kampf anzusagen. Auch Entwickler haben immer wieder mit Cheatern und Raubkopierern Probleme. In der Bilderstrecke zeigen wir euch einige Spiele, die diese Leute aufs Korn nehmen:

Was sagt ihr zu dem neuen Anti-Cheat-Tool? Findet ihr es gut, dass Microsoft auf diese Weise versucht gegen Cheater vorzugehen? Oder habt ihr wegen des Eingriffs in eure Privatsphäre Bedenken? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.