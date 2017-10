Mittelerde - Schatten des Krieges: Grafikvergleich zwischen PS4 Pro und Xbox One X

Ab dem 7. November gibt es eine neue, technisch stärkste Konsole im Haus: Die Xbox One X von Microsoft. Eines der ersten Spiele, die auf die Rohleistung der "High End"-Konsole zurückgreifen, ist Mittelerde - Schatten des Krieges, welches ebenfalls auch Verbesserungen auf der PlayStation 4 Pro bietet. Die Experten von Digital Foundry wagen deshalb einen ersten Grafikvergleich:

(Quelle: Youtube, Digital Foundry)

Auf der PlayStation 4 Pro bietet Mittelerde - Schatten des Krieges eine dynamische Auflösung von bis 1620p und liegt damit deutlich über der Auflösung auf der normalen PlayStation 4. Schatten und Sichtweite sind ebenfalls verbessert. Lediglich die Texturen, so Digital Foundry, fallen an einigen Stellen niedrig aufgelöst aus, was sich vor allem bei Fernsehern mit UHD-Displays bemerkbar machen soll.

Die optionalen 4K-Texturen der PC-Version stehen allerdings der "PS4 Pro"-Version aufgrund von fehlenden Arbeitsspeicher nicht zur Verfügung. Die zusätzlichen 512 Megabyte RAM reichen demnach nicht aus, um hochaufgelöste Grafiken unterzubringen.

Hier kommt nun die Xbox One X ins Spiel, die über 12 Gigabyte Arbeitsspeicher verfügt und ohne Probleme die 4K-Texturen darstellen kann. Vor allem die Bodentexturen sollen im Vergleich deutlich schärfer ausfallen, wodurch die Gesamtdarstellung eine ganze Ecke hübscher ausfällt. Hinzu kommt eine Auflösung von 3520×1980 Pixeln, wobei auch natives 4K (3840x2160) möglich ist, wenn ihr auf ein paar Grafikverbesserungen verzichten könnt.

Zumindest im Falle von Mittelerde - Schatten des Krieges ist die Xbox One X im Grafikvergleich recht klar vorne und weiß ihre technischen Stärken einzusetzen. Mehr Infos zu den spielerischen Einzelheiten gibt es derweil im Test "Mittelerde - Schatten des Krieges: Ziemlich beste Ork-Freunde" .

Wenn ihr hingegen ein paar Ratschläge im Kampf gegen Orks und Saurons Armeen benötigt, dann werft unbedingt einen Blick in unsere Bilderstrecke. Dort verraten wir euch die besten Tipps für einen geruhsamen Anfang.