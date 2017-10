Das bekannte und einflussreiche Gaming-Forum NeoGAF ist aktuell nicht erreichbar. Grund dafür sind offiziell Wartungsarbeiten, jedoch kommt der Ausfall direkt nach den Anschuldigungen gegen den Betreiber der Seite, er hätte Frauen sexuell belästigt und bedrängt. Bereits am Samstag soll bereits ein Dutzend der Moderatoren (mehr als die Hälfte) ihre Positionen verlassen haben, nachdem die Foren von zornigen Posts und Verlangen nach Bans geflutet wurden.

Die Ereignisse wurden durch einen Facebook-Post einer Film-Regisseurin namens Ima Leupp (hier ein Screenshot davon auf Imgur)ins Rollen gebracht. Der Hashtag #MeToo (auch ich), der im Zuge der Anschuldigungen wegen sexueller Belästigung seitens des Filmproduzenten Harvey Weinstein bereits Millionenstärke erreicht hat, führt vermehrt dazu, dass Opfer sexueller Belästigung und Gewalt nun den Mut finden, sich offen zu ihren Erlebenissen zu äußern. So auch Leupp, die von einer Reise mit Tyler "Evilore" Malka - dem Betreiber von NeoGAF - berichtet, die sie vor zwei Jahren unternommen hätten. In einem Hotel in New Orleans hätte Leupp zu viel getrunken, ihre wäre schlecht geworden und sie beschloss, eine Dusche zu nehmen, als Malka unaufgefordert nackt bei ihr unter der Dusche stand.

NeoGAF-Betreiber Tyler Malka (Dritter von links) sieht sich schweren Vorwürfen ausgesetzt.

Sie forderte ihn sofort und unmissverständlich auf, sie in Ruhe zu lassen und zu gehen. Das tat er zwar auch, behandelte sie aber nach diesem Vorfall "gemein und abwertend". Leupp fand damals nicht den Mut, diesen Vorfall offen anzusprechen, da sie befürchtete, ihre Beziehung in Gefahr zu bringen und sich dem Zorn von Malka auszusetzen. Anwaltskosten konnte sie sich nicht leisten, daher beschloss sie zu schweigen. Jetzt, zwei Jahre später, will sie nicht mehr still sein und spricht sich offen aus.

In einem Telefonat mit der englischsprachigen Seite Kotaku berichtet Leupp allerdings auch, dass sie nach dem Vorfall in der Hotel-Dusche die Freundschaft zu Malka weiterhin aufrecht erhielt. Sie gesteht sogar ein, dass sie eine kurze Affäre hatten. Allerdings nur bis zur E3 2015, wo es zu einem Zerwürfnis kam.

Auf NeoGAF wurde zwar ein Statemnt zu der Situation angekündigt, dieses blieb bislang jedoch aus. Die Seite ist nach wie vor nicht erreichbar. Malka selbst hat auf Anfrage seitens der Presse ebenfalls nicht reagiert.

NeoGAF gibt es seit 1999, ursprünglich unter dem Namen Gaming-Age-Forum. Erst 2006 wurde die Seite umgestaltet und heißt seit diesem Relaunch NeoGAF. Sie gilt als eine der einflussreichsten Seiten, da sie sowohl für Entwickler als auch Gamer eine Plattform bietet, sich auf Augenhöhe zu begegnen und sich auszutauschen. Bislang ist völlig unklar, ob das Forum wieder online geht.