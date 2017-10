Der Entwickler Crystal Dynamics hat auf Twitter mit Bildern und Zitaten der „Legacy of Kain“-Protagonisten Kain und Raziel auf sich aufmerksam gemacht. Weist die erhöhte Blut- beziehungsweise Seelensauger-Präsenz auf ein neues Spiel für aktuelle Systeme hin?

Der alte Trailer zu Legacy of Kain - Soul Reaver

Mit dem Action-Adventure Legacy of Kain - Defiance führte der Entwickler Crystal Dynamics im Jahr 2003 die spielbaren Geschicke der Charaktere Kain und Raziel zu einem Abenteuer zusammen, das für inzwischen 13 Jahre den Abschluss der durchaus beliebten „Legacy of Kain“-Reihe markieren sollte. Zwar gab es seitdem Bildmaterial zu Legacy of Kain - Dead Sun – doch dieses neue Spiel wurde damals vorzeitig eingestampft.

Das heißt aber nicht, dass ihr die finsteren Antihelden Nosgoths niemals wieder sehen werdet: Wie die englischsprachige Webseite Game Informer berichtet, hat Crystal Dynamics in den vergangenen Tagen unter anderem Bilder des „Legacy of Kain - Soul Reaver“-Protagonisten Raziel veröffentlicht.

"I am Raziel, first-born of His lieutenants. I stood with Kain and my brethren at the dawn of the empire." pic.twitter.com/bRTHhxIaAo — CrystalD (@CrystalDynamics) 20. Oktober 2017

"Raziel. You are worthy."

Joanna Wolska's #Inktober entry features our favorite wraith Raziel.

Check out more here: https://t.co/lH7fqgXQS4 pic.twitter.com/A0EoG2tlHy — CrystalD (@CrystalDynamics) 13. Oktober 2017

Published in 1996 by @CrystalDynamics, Blood Omen: Legacy of Kain was the first of a legendary series introducing fans to Nosgoth. 🧛‍♂️🦇 pic.twitter.com/zForq2LB7q — CrystalD (@CrystalDynamics) 12. Oktober 2017

Wie ihr seht, erinnert das Studio mit einer Zeichnung des namensgebenden Kain ebenfalls an Blood Omen - Legacy of Kain, das die Reihe im Jahr 1996 startete.

Die Welt von Legacy of Kain in unserer Bildergalerie

Ob es sich bei den jüngsten „Social Media“-Aktivitäten Crystal Dynamics' tatsächlich um einen Hinweis auf ein möglicherweise kommendes, neues Spiel handelt, ist unklar – ein Tweet weißt etwa auf die aktuell stattfindende „inktober“-Challenge hin, an der offenbar auch „Legacy of Kain“-begeisterte Künstler teilnehmen.