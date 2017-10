Viele Vollpreis-Spiele setzen heutzutage auf Lootboxen, um ihren Profit zu maximieren. Nun äußert sich das deutsche Entwicklerstudio Mimimi Productions via Twitter zur Problematik.

Das letzte Spiel von Mimimi Productions kam ohne Lootboxen aus. Hier könnt ihr euch den Trailer zu Shadow Tactics - Blades of the Shogun anschauen:

Lootboxen und Mikrotransaktionen gab es früher fast nur in „Free to Play“-Titeln. Inzwischen ist es für die viele Entwickler jedoch Gang und Gäbe solche Mechaniken auch in Vollpreis-Spiele zu integrieren. Das sorgt bei den Spielern berechtigterweise für Unmut. Schließlich handelt es sich bei den Lootboxen auch nur um eine andere Form des Glücksspiels.

Es gibt jedoch auch Entwickler, denen das Wohl des Endkunden mehr am Herzen zu liegen scheint, als der Inhalt ihrer Brieftasche. Der Entwickler Mimimi Productions hat in einem Tweet verkündet, dass ihr nächstes Spiel ein reines Singleplayer-Spiel sein wird, welches komplett ohne Lootboxen auskommt:

We are very proud to announce that our next game is gonna be a pure singleplayer experience without lootboxes or whatsoever. pic.twitter.com/MPk5ryV28M — Mimi @ Munich (@MimimiProd) 23. Oktober 2017

Eine klare Kampfansage gegen Spiele wie Mittelerde – Schatten des Krieges, welches vor allem wegen eben jener Einbindung von Lootboxen ganz schön in der Kritik steht und von der Spielerschaft abgestraft wird.

Der Entwickler Mimimi Productions hat zuvor an Spielen wie The Last Tinker – City of Colors und dem zuletzt erschienenen Shadow Tactics – Blades of the Shogun gearbeitet, welches in unserem Test eine Wertung von 85 erhielt.

Ein paar Eindrücke von Mimimi Productions letztem Spiel, Shadow Tactics - Blades of the Shogun, erhaltet ihr in dieser Bilderstrecke:

Würdet auch ihr euch mehr Spiele ohne Lootboxen und Zusatzangeboten wünschen? Oder findet ihr, dass diese Dinge keinen Einfluss auf den Spielspaß haben? Schreibt eure Meinung einfach in die Kommentare!