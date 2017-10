Animal Crossing kehrt zurück: Nintendo hat für Mittwoch eine neue Nintendo Direct angekündigt, die sich ausschließlich mit dem kommenden Smartphone-Spiel der "Animal Crossing"-Reihe beschäftigt. Die Präsentation findet am 25. Oktober um 08:00 Uhr morgens statt.

Am 25.10. um 08:00 Uhr gibt es den Animal Crossing Mobile Direct, in dem es um den #AnimalCrossing-Titel für Smart-Geräte geht! pic.twitter.com/EhccIUIUV2 — Animal Crossing DE (@AC_Melinda) 23. Oktober 2017

Seit April 2016 ist bekannt, dass Nintendo an einer Mobile-Umsetzung von Animal Crossing arbeitet. Es ist nach Miitomo, Super Mario Run und Fire Emblem Heroes bereits die vierte Marke des Unternehmens, die für Smartphones veröffentlicht wird.

News zu Games, Cheats, Konsolen & mehr! Jetzt direkt per WhatsApp auf dein Smartphone. Starte jetzt! 1 Klicke unten und speichere die Nummer als „Spieletipps”! 2 Schicke uns eine Nachricht mit dem Wort „Start”. +4915792391834

Details zum neuen "Animal Crossing"-Spiel und zur Monetarisierung gibt es bislang noch nicht. Diese sollen aber im Laufe der rund 15-minütigen Präsentation geklärt werden.

Interessant: In Japan findet die Präsentation bereits drei Stunden (12:00 Uhr Ortszeit, 05:00 Uhr in unserer Zeitzone) vorher statt, wie der Nintendo-Twitter-Account verrät. Auch diese soll laut eines Statements von Nintendo gegenüber Polygon weltweit gestreamt werden.

Gerüchten zufolge wird Animal Crossing nicht die letzte App von Nintendo für Smartphones sein. Angeblich arbeitet das Unternehmen bereits an einer Umsetzung von The Legend of Zelda für Android und iPhone.

Auf dem Nintendo 3DS gehört Animal Crossing - New Leaf zu den erfolgreichsten Spielen überhaupt. Als Bürgermeister kümmert ihr euch erstmals als Bürgermeister um eine gesamte Ortschaft.