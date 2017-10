Auch Vollpreis-Spiele setzen in letzter Zeit vermehrt auf die Einbindung von Mikrotransaktionen. Ein ehemaliger Bioware-Mitarbeiter erklärt nun, warum auch EA auf dieser Welle mitschwimmt und warum das ein Problem darstellt.

Nach der Schließung von Visceral Games erklärte EA in einem Statement, dass sie in Zukunft Spiele entwickeln wollen, die den Spieler über einen längeren Zeitraum an sich binden. Man wolle eine breiter aufgestellte Erfahrung bieten, die für mehr Abwechslung sorgt. Oder, um es anders auszudrücken, Singleplayer-Spiele stehen höchstwahrscheinlich nicht mehr im Fokus von EA. Stattdessen scheint der Publisher in Zukunft eher auf Open-World-Games setzen zu wollen, die auch einen Multiplayer bieten. Im Interview mit den Kollegen von Eurogamer, erklärt der ehemalige Bioware-Mitarbeiter Manveer Heir warum EA diese Strategie anwendet.

Laut seiner Aussage lassen sich solche Spiele besser monetarisieren – vor allem durch Mikrotransaktionen. Er führt hierbei den Multiplayer von Mass Effect 3 an. Vor allem die Kartenpakete, die man sich im Spiel dazukaufen konnte. Heir erklärte weiterhin, dass EA sich nicht um die Spielerschaft schert. Das Unternehmen sei lediglich daran interessiert möglichst viel Profit aus den Spielen zu schlagen.

Mass Effect hat Schuld

Der ehemalige Bioware-Mitarbeiter durfte keine konkreten Zahlen nennen, ließ jedoch verlauten, dass der Umsatz, der mit den Mikrotransaktionen im Multiplayer von Mass Effect 3 erwirtschaftet wurde, der Grund war, dass auch Dragon Age und andere Spiele von EA mit einem Multiplayer-Modus ausgestattet wurden. Angeblich gaben manche Spieler mehr als 15.000 Dollar (ca. 12.700 Euro) alleine für Kartenpakete in Mass Effect aus.

Nach der Schließung von Visceral Games ist auch Heir davon überzeugt, dass für EA das Genre des linearen Singleplayer-Spiel erstmal gestorben ist.

Was sagt ihr zu diesem Einblick in die Firmenphilosophie von EA? Findet ihr es auch schlimm, dass beinahe jedes Spiel heutzutage Lootboxen oder Mikrotransaktionen anbietet? Schreibt eure Meinung in die Kommentare!