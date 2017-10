Fans haben lange darauf gewartet, nun steht es fest: Dragon Ball FighterZ wird in Europa am 26. Januar 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Zeitgleich hat Hersteller Bandai Namco außerdem drei verschiedene Verkaufsversionen und einen Season Pass für das kommende Prügelspiel vorgestellt.

Wenn Dragon Ball Z Ende Januar erscheint, dann können sich Käufer zwischen drei Versionen entscheiden. Neben der Standard-Version wird es noch die folgenden Spezialeditionen geben:

FighterZ Edition : Enthält neben dem Spiel zusätzlich den Season Pass

: Enthält neben dem Spiel zusätzlich den Season Pass Ultimate Edition: Enthält das Spiel, den Season Pass, ein "Kommentator Voice Pack" und ein "Anime Music Pack" (elf Songs aus dem Anime)

Der Season Pass, der in diesem Falle als als FighterZ Pass bezeichnet wird, kostet einzeln rund 35 Euro und enthält acht weitere DLC-Charaktere. Welche das sein werden, hat Bandai Namco jedoch noch nicht verraten. Außerdem sind im Pass alternative Farben und Lobby-Avatare enthalten.

News zu Games, Cheats, Konsolen & mehr! Jetzt direkt per WhatsApp auf dein Smartphone. Starte jetzt! 1 Klicke unten und speichere die Nummer als „Spieletipps”! 2 Schicke uns eine Nachricht mit dem Wort „Start”. +4915792391834

Zusätzlich soll im Januar noch eine offene Beta-Phase zu Dragon Ball FighterZ stattfinden. Einen genauen Termin gibt es noch nicht. Vorbesteller der Konsolenversion erhalten allerdings früheren Zugang zur Beta.

Zu guter Letzt hat Bandai Namco ein paar Details zur Story-Kampagne des Spiels verraten. Demnach wird Dragon Ball FighterZ die Geschichte, die unter anderem einen komplett neuen Charakter umfasst, aus drei Perspektiven erzählen. Zu Beginn steht lediglich der Super Warriors Arc aus der Sicht der Saiyajins zur Verfügung. Später folgt der Super Villain Arc, bei dem die Gegner zu Worte kommen, und den Abschluss bildet der Android Arc.

Die Kämpferriege in Dragon Ball FighterZ wächst und wächst: In unserer Bilderstrecke stellen wir euch die bereits bestätigten Charaktere vor, mit denen ihr voraussichtlich im Januar in den Ring steigen dürft.